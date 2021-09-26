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Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'de!

Gollerine başlayan yıldız futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe’nin yine en büyük kozu olacak. Serdar Aziz'in yerine Novak formaya yakın. Berisha da ilk 11’de çıkabilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de gözler Mesut Özil'de!

Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında en büyük kozu Mesut Özil olacak. Formunu her geçen hafta artıran yıldız futbolcu, Giresunspor'a attığı golle ligde 5 maçta 2 gol+1 asiste ulaştı. Öte yandan teknik direktör Vitor Pereira'nın sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yerine savunma üçlüsüne Filip Novak'ı monte etmesi bekleniyor. Giresunspor maçında oyuna girdikten sonra asist yapan Mergim Berisha'nın da Enner Valencia'nın yerine ilk onbirde çıkma ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'nin muhtemel onbiri şöyle: Altay - Kim, Szalai, Novak - Osayi, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi - Mesut, Rossi ve Enner Valencia (Berisha).

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