Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CANLI SKOR

Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CANLI SKOR

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanııyor. Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Vitor PEreira'nın öğrencileri, ilk hafta oynanan müsabakada Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalmıştı. Olympiakos ise Royal Antwerp'i 2-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe, 2. hafta maçını kazanarak puanını 4'e yükseltmek istiyor. Maçın yayın saati ev kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (FB MAÇI CANLI SKOR)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 10:24
Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman? Fenerbahçe Avrupa ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | CANLI SKOR

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Olympiakos'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Olympiakos maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

OLYMPIAKOS'UN EN BÜYÜK KOZLARI HÜCUM HATTI!

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un hücum hattı dikkat çekiyor. El Arabi, Valbuena, Onyekuru ve Soares gibi isimler rakip takımlara zor anlar yaşatıyor. Öte yandan orta saha oyuncusu Camara'da dikkat edilmesi gereken isimler arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

30 Eylül: (2. Hafta)

Fenerbahçe-Olympiakos

21 Ekim: (3. Hafta)

Fenerbahçe-Royal Antwerp

4 Kasım: (4. Hafta)

Royal Antwerp-Fenerbahçe

25 Kasım: (5. Hafta)

Olympiakos-Fenerbahçe

9 Aralık: (6. Hafta)

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

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