Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den transfer! Narin Yakut ve Dilan Aslan... (Spor haberi)

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den transfer! Narin Yakut ve Dilan Aslan... (Spor haberi)

Son dakika spor haberi... Kayseri Gençlerbirliği forması giyen Dilan Aslan ve milli oyuncu Narin Yakut Fenerbahçe Kadın Futbol takımına transfer oldu. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:06
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den transfer! Narin Yakut ve Dilan Aslan... (Spor haberi)

Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği'nden iki oyuncu Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kurulduğu günden bugüne kadar çok sayıda sporcu yetiştiren Kayseri ekibi Gençlerbirliği, Türk futboluna yeni isimler kazandırmaya devam ediyor. 2004 doğumlu olan milli oyuncu Narin Yakut ve 2002 doğumlu Dilan Aslan yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek. Her iki oyuncu yeni takımları ile sözleşme imzalayarak ilk antrenmanlarına çıktı.
Narin Yakut 5 numaralı formayı, Dilan Aslan ise 20 numaralı formayı giyecek.

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