FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'e 2 talip! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Sezonun Fenerbahçe adına tartışılan isimlerinden biri olan Mesut Özil için ABD iddiaları çoğalıyor. İsmi son zamanlarda sık sık MLS takımları ile anılan yıldız futbolcuyu isteyen takımların New York Red Bull ve Inter Miami olduğu belirtiliyor.

10 OCAK'TA BAŞLAYACAK Takvim'in haberine göre, iki kulübün devre arasında hem Fenerbahçe hem de Mesut Özil ile temasa geçmesi bekleniyor. MLS'te kış transfer dönemi 10 Ocak'ta açılacak ve 15 Şubat tarihinde sona erecek.