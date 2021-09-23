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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'e 2 talip! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de şu ana kadar aradığını bulamayan Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerdeki performansıyla zaman zaman tartışılan 32 yaşındaki futbolcuya transferde iki kulübün talip olduğu iddia edildi. Mesut'un Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirebileceği iddia edildi. Yıldız futbolcuyu isteyen iki kulübün, devre arasında Fenerbahçe ile temasa geçeceği belirtildi. İşte yaşanan flaş transfer gelişmesinin detayları ve Mesut Özil'i kadrosuna katmayı amaçlayan kulüpler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 07:14
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'e 2 talip! Görüşme tarihi ortaya çıktı

Sezonun Fenerbahçe adına tartışılan isimlerinden biri olan Mesut Özil için ABD iddiaları çoğalıyor. İsmi son zamanlarda sık sık MLS takımları ile anılan yıldız futbolcuyu isteyen takımların New York Red Bull ve Inter Miami olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'e 2 talip! Görüşme tarihi ortaya çıktı

10 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Takvim'in haberine göre, iki kulübün devre arasında hem Fenerbahçe hem de Mesut Özil ile temasa geçmesi bekleniyor. MLS'te kış transfer dönemi 10 Ocak'ta açılacak ve 15 Şubat tarihinde sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'e 2 talip! Görüşme tarihi ortaya çıktı

TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEK
Mesut'un Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı belirlendi. Yıldız futbolcu 7 resmi maçta forma giyerken 2 gol attı ve 1 asist kaydetti.

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