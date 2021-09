Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor maçında Mesut Özil'in golünde asist yapan İrfan Can Kahveci, daha sonra sakatlanarak uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Milli yıldız Sivasspor maçı ile birlikte sahalara geri dönerken tam 12 dakika sonra sakatlanarak yeniden kenara geldi.

Frankfurt ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyemeyen İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun'un ardından sahalara geri dönüyor. İrfan Can'ın 1 hafta sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.