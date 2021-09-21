Michael Frey'e eski arkadaşından övgü dolu sözler "Herkes eve giderken o..."

Fenerbahçe'nin sezon başında bonservisini Royal Antwerp'e verdiği Michael Frey hakkında eski takım arkadaşı Daan Heymans konuştu.

"HER TOPA KOŞAR"

22 yaşındaki futbolcu konuşmasının başında, "Bir çok forvet, defans oyuncularının arkasında durur ve top kendisine gelmediği zaman sinirlenir. Frey bunu yapmaz. Her topa koşmaya devam eder. Tipik bir hücum oyuncusu." dedi.

"HERKES EVE GİDERKEN O..."

Belçikalı futbolcu konuşmasının devamında, "Frey'in antrenmanlardan önce ve sonra spor salonunda olmadığı bir gün görmedim. Herkes eve giderken o ağırlık çalışırdı." ifadelerini kullandı.



