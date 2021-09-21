Haberler Fenerbahçe Michael Frey'e eski arkadaşından övgü dolu sözler "Herkes eve giderken o..."

Michael Frey'e eski arkadaşından övgü dolu sözler "Herkes eve giderken o..."

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Royal Antwerp'e gönderdiği Michael Frey, Belçika'da zirveye oturdu. İsviçreli golcü hakkında herkes övgü dolu sözler sarf ederken, şu anda Venezia'da foram giyen eski takım arkadaşı Daan Heymans, yıldz isim hakkında konuştu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 18:47
Michael Frey'e eski arkadaşından övgü dolu sözler "Herkes eve giderken o..."

Fenerbahçe'nin sezon başında bonservisini Royal Antwerp'e verdiği Michael Frey hakkında eski takım arkadaşı Daan Heymans konuştu.

"HER TOPA KOŞAR"
22 yaşındaki futbolcu konuşmasının başında, "Bir çok forvet, defans oyuncularının arkasında durur ve top kendisine gelmediği zaman sinirlenir. Frey bunu yapmaz. Her topa koşmaya devam eder. Tipik bir hücum oyuncusu." dedi.

"HERKES EVE GİDERKEN O..."
Belçikalı futbolcu konuşmasının devamında, "Frey'in antrenmanlardan önce ve sonra spor salonunda olmadığı bir gün görmedim. Herkes eve giderken o ağırlık çalışırdı." ifadelerini kullandı.

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