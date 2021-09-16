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Frankfurt Fenerbahçe maçı şifresiz izle! Azerbaycan kanalı CBC Sport Frankfurt Fenerbahçe maçını canlı şifresiz veriyor

Frankfurt-Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda... UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Futbolseverler mücadelenin şifresiz yayınlanacağı kanalı merak ediyordu. Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport, maçı şifresiz ve canlı olarak ekranlara getirecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:19
Frankfurt Fenerbahçe maçı şifresiz izle! Azerbaycan kanalı CBC Sport Frankfurt Fenerbahçe maçını canlı şifresiz veriyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'ndaki ilk maçında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, rakibini yenerek gruplara 3 puanla başlamak istiyor. Sarı-lacivertlilerin bu sınavının hangi kanalda şifresiz yayınlanacağı merak ediliyordu. Müjde Azerbaycan'dan geldi.

CBC SPORT FRANKFURT-FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK

Azerbaycan'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayıncısı olan CBC Sport, Fenerbahçe'nin Frankfurt mücadelesini TSİ 22.00'den itibaren canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Azerspace uydusundan yayın yapan CBC Sport, Türkiye'den izlenebilen kanallardan biri.

Öte yandan CBC Sport, Galatasaray'ın Lazio ile oyanayacağı grup mücadelesini ise Karabağ'ın Basel'le oynayacağı maçla aynı saate denk geldiği için yayınlayamayacak.

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