Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Samuel Kalu hamlesi!

Kanarya dört koldan transfer için bastırıyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-lacivertlilerde Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için flaş bir gelişme yaşandı.

Fransa medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe, Samuel Kalu transferi için Bordeaux yönetimiyle önümüzdeki günlerde görüşme yapmak için anlaştı.