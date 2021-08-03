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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Samuel Kalu hamlesi!

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanat arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Samuel Kalu'yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yöneticiler yıldız futbolcunun transferi için Fransız ekibi Bordeaux ile görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Samuel Kalu hamlesi!

Kanarya dört koldan transfer için bastırıyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı-lacivertlilerde Bordeaux forması giyen Samuel Kalu için flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Samuel Kalu hamlesi!

Fransa medyasında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe, Samuel Kalu transferi için Bordeaux yönetimiyle önümüzdeki günlerde görüşme yapmak için anlaştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Samuel Kalu hamlesi!

23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu kariyerinde 173 maça çıkarken 26 gol ve 31 asist üretti. 2018 yılından beri Fransız kulübünde forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Samuel Kalu hamlesi!

ÇAĞTAY KURUKALIP AN MESELESİ

Fenerbahçe transferde genç isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Kanarya, uzun zamandır takip ettiği sol bek Çağtay Kurukalıp transferini bitirme aşamasına geldi. Bilindiği gibi 21 yaşındaki oyuncunun Kasımpaşa ile olan sözleşmesi temmuz ayında sona erdi.

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