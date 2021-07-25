Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak hamle! Carlos Vinicius için teklif yapıldı

Yaz transfer döneminde Serdar Dursun ve Steven Caulker'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bir süredir devam eden sessizliği bozmak için harekete geçti. Hücum hattına takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerden gündem yaratacak bir hamle geldi. Takıma doğrudan katkı verecek bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Kanarya, Benfica'dan Carlos Vinicius'u gündemine aldı.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın sosyal medya hesabından aktardığı habere göre, Andrea Petagna'dan olumsuz yanıt alan Fenerbahçe; Vitor Pereira'nın tavsiye ettiği Carlos Vinicius için Benfica'ya teklif sundu. Sözleşmesinde 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesi olan Brezilyalı golcü için Fenerbahçe, satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulundu.

CARLOS VINICIUS KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Carlos Vinicius, 25 Mart 1995 tarihinde Brezilya'da doğdu. Sol ayağını etkili kullanan 1.90 boyundaki 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro (181 milyon 270 bin lira) olarak gösteriliyor. Ülkesinin Palmeiras kulübünün altyapısından yetişen Vinicius, kariyerinde Napoli, Monaco ve Tottenham gibi takımların formasını giydi. 26 yaşındaki santrforun kulübü Benfica ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.