Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Altay Bayındır'ın yerine Noam Baumann

25 yaşındaki kaleci İsviçre Milli Takımı'nın çeşitli kategorilerinde 11 kez forma giydi. 2018 yılında 410 bin Euro bedelle Lugano'ya transfer olmuştu. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Baumann'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.