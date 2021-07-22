Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Altay Bayındır'ın yerine Noam Baumann

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Altay Bayındır'ın yerine Noam Baumann

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer operasyonu son sürat devam ederken gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerde Dimitrios Pelkas, Attila Szalai ve Altay Bayındır, Avrupa ekiplerinin takibinde bulunuyor. Son günlerde Altay'ın taliplerinin artması ve kulübe gelen tekliflerin ardından Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı. Alternatif isimlere yönelen sarı-lacivertli kurmaylar, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'nun kalesini koruyan Noam Baumann için transfer girişimlerine başladı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 10:02
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Altay Bayındır'ın yerine Noam Baumann

Transfer operasyonunu sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir mevki için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve talipleri artan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda alternatif isimler üzerine çalışma başlatıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Altay Bayındır'ın yerine Noam Baumann

Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'a gelen tekliflerin ardından, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'nun kalesini koruyan Noam Baumann için transfer girişimlerini başlattığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Altay Bayındır'ın yerine Noam Baumann

İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den Everton ve Hollanda'dan Ajax'ın Altay için nabız yokladığı kaydedilirken, 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda Altay'ın takımdan ayrılmasına onay verilecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Altay Bayındır'ın yerine Noam Baumann

25 yaşındaki kaleci İsviçre Milli Takımı'nın çeşitli kategorilerinde 11 kez forma giydi. 2018 yılında 410 bin Euro bedelle Lugano'ya transfer olmuştu. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Baumann'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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