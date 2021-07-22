Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Altay Bayındır'ın yerine Noam Baumann

Transfer operasyonunu sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir mevki için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve talipleri artan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimalinin ortaya çıkması durumunda alternatif isimler üzerine çalışma başlatıldı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'a gelen tekliflerin ardından, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'nun kalesini koruyan Noam Baumann için transfer girişimlerini başlattığı iddia edildi.
İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den Everton ve Hollanda'dan Ajax'ın Altay için nabız yokladığı kaydedilirken, 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda Altay'ın takımdan ayrılmasına onay verilecek.