Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! Vitor Pereira Pep Guardiola ile görüştü (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! Vitor Pereira Pep Guardiola ile görüştü (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlier ile ikinci dönemine başlayan Vitor Pereira, gelecek sezon şampiyon olmak için çalışmaları son sürat sürdürüyor. 3'lü savunma anlayışı için adeta yıllarını harcayan Pereira'nın Pep Guardiola ile görüştüğü ortaya çıktı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 18:34
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! Vitor Pereira Pep Guardiola ile görüştü (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira döneminde kısa sürede ilk öne çıkan konu; "3'lü savunma" kurgusu oldu. Portekizli çalıştırıcı, adeta yıllarını harcadığı ve üzerine uzun çalışmalar yaptığı bu taktik anlayışı 2014'ten beri gündeminde tuttu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! Vitor Pereira Pep Guardiola ile görüştü (FB spor haberi)

MONACO KARŞISINDA DENEDİ

2016-17 sezonuna girerken Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Monaco karşısında çıkan ve tek bir gol farkıyla elenen 52 yaşındaki çalıştırıcı, hatta işinden bile olmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! Vitor Pereira Pep Guardiola ile görüştü (FB spor haberi)

GEÇİŞ OYUNUNA ÖNEM VERİYOR

Monaco'yu 3-4-3 ile 2-1 yenmiş ama deplasmanda şanssız bir golle 3-1 kaybedince elenmişti. Futbolda geçiş oyununa büyük önem veren Vitor Pereira, 3-4-3 formasyonunun bu konuda çok uygun olduğunu ve orta saha merkezli pasa dayalı bir futbol oynandığını savunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! Vitor Pereira Pep Guardiola ile görüştü (FB spor haberi)

GUARDIOLA İLE GÖRÜŞTÜ

Milliyet'in haberine göre; dünya futbolunun önemli teknik adamlarından Pep Guardiola ile de bu konu üzerinden görüşmeler yapan Pereira, 3-4-3 olarak bilinen bu formasyonun ilk meyvelerini 2016'da yine Fenerbahçe'de atmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! Vitor Pereira Pep Guardiola ile görüştü (FB spor haberi)

SIK SIK ÇALIŞTILAR

Pep Guardiola ile Vitor Pereira, 2014 yılında Almanya'da sürekli bir aradaydı. Guardiola, Bayern Münih'te çalışırken, Alman devinin tesislerinde bulunan ve bir süre kalan Pereira, meslektaşı ile sık sık çalışmalar yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! Vitor Pereira Pep Guardiola ile görüştü (FB spor haberi)

PEREIRA BAYERN'İN ZAAFLARINI ANLATTI

Hatta Bayern'in bir sezon önce Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol yiyerek elendiği eşleşme üzerinden çalışmalar geliştirildi. Pereira, Bayern'in o dönemki zaaflarını tek tek Guardiola ile paylaştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! Vitor Pereira Pep Guardiola ile görüştü (FB spor haberi)

PEP ÖNERİLERDEN ETKİLENDİ

Guardiola'ya geçiş oyunları hakkında detaylı bir rapor sunan Portekizli hoca, adeta Bayern Münih'in reçetesini sundu. Bu toplantı sonrası Vitor Pereira'nın öneri ve çalışmalarından etkilenen Guardiola, direkt olarak takımına aktarmak istedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! Vitor Pereira Pep Guardiola ile görüştü (FB spor haberi)

"VITOR SENİN TAKTİĞİNİ UYGULUYORUM"

İkili arasında bu durumla alakalı ilginç bir diyalog yaşandı. Toplantı sonrası ilk idmanda Guardiola kenardaki Pereira'ya seslenerek, "Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum" dedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! Vitor Pereira Pep Guardiola ile görüştü (FB spor haberi)

'SÜREKLİ ELLERİNDE KAĞITLAR OLUYORDU'

Bayern Münih'te 2014 yılında Guardiola ve Vitor Pereira'nın toplantıları yardımcı antrenörlerin de hep dikkatindeydi. Hatta Guardiola'nın yardımcılarından Manuel Estiarte, durumu Portekiz'de Record'la paylaşırken o günler şöyle anlatıyordu: "Sürekli ellerinde not defterleri ve bir kağıtlar oluyordu. Birbirlerine hararetle bir şeyler anlatıyorlardı. Daha sonra bir gün Vitor, Pep'e bir şeyler anlattı. Pep tıpkı yeni oyuncak bulmuş çocuk gibiydi. Hatta gidip Vitor'a sordum, 'Pep'e ne tavsiyesi verdin, gün boyu odasına kilitlendi ve bu konu üzerinde çalışmaya başladı' dedim."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! Vitor Pereira Pep Guardiola ile görüştü (FB spor haberi)

ÇİN'DE BAŞARDI

Pep Guardiola ile bu konuda özel toplantılar yapan hatta Guardiola'nın Bayern Münih'te çalıştığı 2014 yılında taktik çalışmalar gerçekleştiren Portekizli hoca, 2016'da Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra da bu taktikten geri adım atmadı. Almanya'da 1860 Münih'te 3-4-3'ten vazgeçmeyen ama 20 maçta 11 yenilgialan Vitor Pereira, pes etmedi. Çin'de Shanghai'da şampiyon olurken 3'lü savunma anlayışıyla 117 resmi maçta 71 galibiyet elde etti.

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