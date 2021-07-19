Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de büyük değişim! Vitor Pereira Pep Guardiola ile görüştü (FB spor haberi)

'SÜREKLİ ELLERİNDE KAĞITLAR OLUYORDU'



Bayern Münih'te 2014 yılında Guardiola ve Vitor Pereira'nın toplantıları yardımcı antrenörlerin de hep dikkatindeydi. Hatta Guardiola'nın yardımcılarından Manuel Estiarte, durumu Portekiz'de Record'la paylaşırken o günler şöyle anlatıyordu: "Sürekli ellerinde not defterleri ve bir kağıtlar oluyordu. Birbirlerine hararetle bir şeyler anlatıyorlardı. Daha sonra bir gün Vitor, Pep'e bir şeyler anlattı. Pep tıpkı yeni oyuncak bulmuş çocuk gibiydi. Hatta gidip Vitor'a sordum, 'Pep'e ne tavsiyesi verdin, gün boyu odasına kilitlendi ve bu konu üzerinde çalışmaya başladı' dedim."



