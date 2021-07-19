İkinci sınav Kasımpaşa

Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanacak müsabaka, saat 19.00’da başlayacak. Kanarya, Pereira yönetimindeki ilk maçında Topuk Yaylası’nda Romanya 2. Lig takımı Csikszereda’yı 2-0 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Kanarya, Pereira yönetimindeki ilk maçında Topuk Yaylası'nda Romanya 2. Lig takımı Csikszereda'yı 2-0 mağlup etmişti.