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İkinci sınav Kasımpaşa

Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde oynanacak müsabaka, saat 19.00’da başlayacak. Kanarya, Pereira yönetimindeki ilk maçında Topuk Yaylası’nda Romanya 2. Lig takımı Csikszereda’yı 2-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
İkinci sınav Kasımpaşa
Sarı-lacivertliler ikinci hazırlık maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Kanarya, Pereira yönetimindeki ilk maçında Topuk Yaylası'nda Romanya 2. Lig takımı Csikszereda'yı 2-0 mağlup etmişti.
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