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Fenerbahçe transferde hata yapmak istemiyor! Boupendza ile Muriç ve Dzyuba...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertli kulübün yönetimi, Süper Lig’de başarılı olan Vedat Muriç ve Boupendza için girişimlere devam ediyor. Dzyuba gibi tecrübeli 1-2 isimle de temaslar olduğu öğrenildi. Boupendza, Süper Lig'de bu sezon 22 golle kral olurken, Muriç bir sezon önce sarı-lacivertli forma ile ligde 15 gol+6 asist üretmişti. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe transferde hata yapmak istemiyor! Boupendza ile Muriç ve Dzyuba...

Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'u renklerine bağlayan Fenerbahçe'de forvete yapılacak ikinci ve esas takviye için çalışmalar devam ediyor.

Fenerbahçe transferde hata yapmak istemiyor! Boupendza ile Muriç ve Dzyuba...

Geçen sezon Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi'de hayal kırıklığı yaşayan yönetim bu kez işi daha sıkı tutuyor. İki türlü liste oluşturan sarı- lacivertliler, Türkiye'yi tanıyan ve Süper Lig'de başarılı olan Vedat Muriç ve Aaron Boupendza'yı ilk hedef olarak belirledi. İki oyuncu için de kulüplerinden yanıt bekleniyor.

Fenerbahçe transferde hata yapmak istemiyor! Boupendza ile Muriç ve Dzyuba...

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Muriç için Lazio'ya kiralama teklifi yapılırken, Boupendza için Hatayspor'a son olarak kadroda düşünülmeyen oyuncular ile bir miktar para önerildiği gelen haberler arasında...

Fenerbahçe transferde hata yapmak istemiyor! Boupendza ile Muriç ve Dzyuba...

Golleriyle takımı taşıyacak kaliteli bir isim arayan yönetimin, yurt dışından da Artem Dzyuba ve birkaç isimle temasta olduğu öğrenildi. Zenit'te iyi kazanan Dzyuba'nın ayrılmaya çok istekli olmadığı ifade edilirken, sürpriz bir forvetle de görüşmelerin olduğu konuşuluyor.

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