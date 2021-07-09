Fenerbahçe transferde hata yapmak istemiyor! Boupendza ile Muriç ve Dzyuba...

Bundesliga 2'nin gol kralı Serdar Dursun'u renklerine bağlayan Fenerbahçe 'de forvete yapılacak ikinci ve esas takviye için çalışmalar devam ediyor.

Geçen sezon Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi'de hayal kırıklığı yaşayan yönetim bu kez işi daha sıkı tutuyor. İki türlü liste oluşturan sarı- lacivertliler, Türkiye'yi tanıyan ve Süper Lig'de başarılı olan Vedat Muriç ve Aaron Boupendza'yı ilk hedef olarak belirledi. İki oyuncu için de kulüplerinden yanıt bekleniyor.