Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası! Savunmaya Elseid Hysaj

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler için transfer iddiaları günbegün artarken, son iddia İtalya'dan geldi. Çizme basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, şu anda Napoli forması giyen tecrübeli futbolcu Elseid Hysaj ile ilgileniyor. İşte detaylar...
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Napoli forması giyen ve şu anda boşta olan Elseid Hysaj ile ilgilendiğini yazdı. 27 yaşındaki Arnavut savunmacının asıl mevkisi sağ bek ancak sol bekte de oynayabiliyor. Napoli ile mukavelesi sona eren Hysaj kariyerinde çıktığı 359 maçta 3 gol ve 13 asistlik katkı yaptı.