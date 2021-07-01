Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! Lens talip oldu

Geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe 'de forvet hattının etkisizliği de camiayı üzmüştü. Özellikle yeni transfer Mbwana Samatta 'nın performansı taraftarı isyan noktasına getirmişti.

Premier Lig ekibi Aston Villa 'dan 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı forvet, 27 Süper Lig maçında yalnızca 5 kez fileleri havalandırmıştı.

Fenerbahçe yönetimi, bu performans sonrası 28 yaşındaki futbolcuyla gelecek sezon yola devam etmeme kararı aldı. Samatta'yı öncelikle eski kulübü Genk'e öneren sarı-lacivertlilere bir müjdeli haber de Fransa'dan geldi.