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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! Lens talip oldu

Fenerbahçe'nin geçen sezon zorunlu satın alma opsiyonluyla Premier Lig ekibi Aston Villa'dan kiraladığı Mbwana Samatta, sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Sarı-lacivertliler, Tanzanyalı forvetle yeni sezon öncesi yolları ayırmayı planlarken, Fransa'dan sevindirici bir haber geldi. Fransız basını, Ligue 1 ekibi Lens'in, Samatta'nın menajeriyle görüştüğünü yazdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 14:38
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! Lens talip oldu

Geçtiğimiz sezonu üçüncü sırada tamamlayarak taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de forvet hattının etkisizliği de camiayı üzmüştü. Özellikle yeni transfer Mbwana Samatta'nın performansı taraftarı isyan noktasına getirmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! Lens talip oldu

Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı forvet, 27 Süper Lig maçında yalnızca 5 kez fileleri havalandırmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! Lens talip oldu

Fenerbahçe yönetimi, bu performans sonrası 28 yaşındaki futbolcuyla gelecek sezon yola devam etmeme kararı aldı. Samatta'yı öncelikle eski kulübü Genk'e öneren sarı-lacivertlilere bir müjdeli haber de Fransa'dan geldi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! Lens talip oldu

Fransız Foot Mercato'nun haberine göre; forvet pozisyonuna oyuncu arayan Lens'te Mbwana Samatta'nın da adaylar arasında olduğu öne sürüldü. Fransız ekibinin, 28 yaşındaki Tanzanyalı hakkında menajerinden bilgi aldığı ifade edildi.

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