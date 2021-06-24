Son dakika FB haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan adayı Eyüp Yeşilyurt'tan açıklamalar

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, Seçimli Olağan Genel Kurul öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Ali Koç'tan istekte bulunan Eyüp Yeşilyurt, Caner Erkin'in örnek göstererek, "Formaları yere atan topçuları tesislerde tuvalete bile sokmasın." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt: 3 sezondur biz çok kötü bir dönem yaşadık. Ali Bey şimdi tekrar aday. Hem geçmişi hem geleceği konuşmasını istiyorum.

Ali Koç: Aslında çok çok kötü sezonlar geçirmedik. Bir felaket kötü sezon geçirdik. İkinci sezon yapılanmaya gittik.



Eyüp Yeşilyurt: Çubuklunun değerini taraftar gibi bilen yok. Futbolcu geliyor, 35-40 bin kişinin içinde formayı yere atıyor. Bunu yapanlar milyon euro'lar alan topçular. Sayın Ali Koç'tan ricam, formaları yere atan topçuları tesislerde tuvalete bile sokmasın.

Ali Koç: Oldu mu böyle bir şey?

Eyüp Yeşilyurt: Caner formayı yere attı başkanım.

Ali Koç: Ben hatırlamıyorum. Caner öyle bir şey yaptı mı? Yapmamıştır. Böyle bir saygısızlık yapmaz.

Eyüp Yeşilyurt: Bu kulüp satılacak mı, ya da sahiplik modeli kulübe getirilecek mi?

Ali Koç: Bu yaratılmak istenen bir algı. 'Ali Koç, sağladığı destekle kulübün hisselerini alacak' algısı da pompalıyorlar. Bu kadar fedakarlık yapılırken böyle sorgulanmak gücümüze gidiyor.

"ALİ KOÇ'TAN KORKUP İMZALARINI GERİ ÇEKTİLER"

Açıklamalarına devam eden Fenerbahçe başkan adayı Eyüp Yeşilyurt toplaması gereken 200 imza ile ilgili konuştu. Yeşilyurt," İhtiyacımız olan 200 imzanın toplandığını düşünüyorduk, ancak 78'inin aidatını ödemediğini tespit ettik. 5 kongre üyemiz, muhtemelen Ali Koç'tan korkup imzasını geri çekti." dedi.