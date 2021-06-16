Kral imzayı attı

Teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, son 3 yıldır Darmstadt 98 formasıyla Almanya 2. Ligi'ne damga vuran Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. Kanarya, 29 yaşındaki 1.90'lık forvetle 1 yılı opsiyonlu 4 senelik sözleşme imzalandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Alman 2. Ligi'nde 2020-21'de 33 maça çıkan Serdar, 27 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, sezonu da gol kralı olarak tamamladı.



107 MAÇ 59 GOL 21 ASİST



Darmstadt formasıyla 3 sezonda 107 maça çıkan Serdar Dursun, bu maçlarda 80 gole katkı sağladı. 59 kez rakip fileleri havalandıran 1.90'lık golcü, 21 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.



TAKIMIN FORMASINI GİYDİ



Serdar Dursun, profesyonel kariyerinde sırasıyla Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük, Geuther Fürth ve Darmstadt formaları giydi.