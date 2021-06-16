Haberler Fenerbahçe Kral imzayı attı

Kral imzayı attı

’de dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, . Ligi’nin gol kralı ile sözleşme yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Kral imzayı attı

Teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren 'de dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, son 3 yıldır 98 formasıyla . Ligi'ne damga vuran 'u kadrosuna kattı. Kanarya, 29 yaşındaki 1.90'lık forvetle 1 yılı opsiyonlu 4 senelik sözleşme imzalandı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Dursun'a formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz" ifadeleri kullanıldı. . Ligi'nde 2020-21'de 33 maça çıkan Serdar, 27 kez rakip fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, sezonu da gol kralı olarak tamamladı.

107 MAÇ 59 GOL 21 ASİST

Darmstadt formasıyla 3 sezonda 107 maça çıkan Serdar Dursun, bu maçlarda 80 gole katkı sağladı. 59 kez rakip fileleri havalandıran 1.90'lık golcü, 21 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.

TAKIMIN FORMASINI GİYDİ

Serdar Dursun, profesyonel kariyerinde sırasıyla , , , , ve Darmstadt formaları giydi.

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