Haberler Fenerbahçe Mesut Özil kardeşini evlendirdi!

kardeşini evlendirdi!

'nin dünyaca ünlü yıldızı 'in kardeşi evlendi. 'da gerçekleşen törende Mesut Özil de yer alırken yıldız futbolcu akrabalarıyla hasret giderdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 13:33
Mesut Özil kardeşini evlendirdi!

Dünyaca ünlü futbolcu 'in mutlu günü! Özil, önceki gün kız kardeşi ile 'ın 'da gerçekleşen nişan törenine katıldı. Sabah'ın haberine göre kardeşinin mutluluğunu paylaşan ünlü futbolcu, davette akrabalarıyla da bir araya gelip hasret giderdi.

SON DAKİKA