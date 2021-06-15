Mesut Özil kardeşini evlendirdi!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in mutlu günü! Özil, önceki gün kız kardeşi Duygu Özil ile Enes Çolak'ın Almanya'da gerçekleşen nişan törenine katıldı. Sabah'ın haberine göre kardeşinin mutluluğunu paylaşan ünlü futbolcu, davette akrabalarıyla da bir araya gelip hasret giderdi.

