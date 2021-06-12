Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe hoca arayışlarında 2. aşamaya geçti! 'Geri sayım'

Son dakika haberleri | hoca arayışlarında 2. aşamaya geçti! 'Geri sayım'

teknik direktör arayışında sona doğru ilerliyor... Görüşmelerde artık ikinci aşamaya geçen sarı-lacivertliler, ’nin ardından listedeki ve ’nın menajeri ile de bir araya geldi. İşte Fenerbahçe'de hoca konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe hoca arayışlarında 2. aşamaya geçti! 'Geri sayım'

teknik direktör arayışında sona doğru ilerliyor... Görüşmelerde artık ikinci aşamaya geçen sarı-lacivertliler, 'nin ardından listedeki ve 'nın menajeri ile de bir araya geldi. İki ismin de danışmanlığını yapan 'nın 'da yönetici ve başkan Ali Koç'la buluşarak, taleplerini ilettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin hedefleri, transfer ve başarı planları da masaya yatırıldı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe hoca arayışlarında 2. aşamaya geçti! 'Geri sayım'

İKİ KATINI KAZANCAK

İki teknik adamın da 3'er yıllık sözleşme ve yılda 2 milyon euro net maaş istediği ayrıca başarı bonusları talep ettiği belirtiliyor. basını, 'den aldığı teklifin 'nın kafasını karıştırdığını dile getirirken, Portekizli hocanın Palmeiras'ta artık eskisi kadar mutlu olmadığını yazdı. 'da ise 'nın sarılacivertli takımdan aldığı teklifin milli takımda kazandığının en az iki katı olduğu vurgulandı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe hoca arayışlarında 2. aşamaya geçti! 'Geri sayım'

LÖW'ÜN KARARI KESİN

, Avrupa Şampiyonası'nın ardından hemen takım çalıştırmayı düşünmediğini yineledi. Alman teknik adama de teklifte bulunmuştu. Özellikle yıldız futbolcu 'in Löw'ün Fenerbahçe'nin başına geçmesini çok istediği ifade ediliyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe hoca arayışlarında 2. aşamaya geçti! 'Geri sayım'

HAFTAYA BELLİ OLUR

, , ve da 'de gündemdeki yerini koruyor. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki hafta görüşmeleri sonuçlandırarak yeni teknik direktörü belirlemeyi hedeflediği belirtildi. Hoca belli olduktan sonra hemen transfer çalışmalarına start verilecek. Forvet ve stopere 2'şer oyuncu alınacak. Ayrıca bir kanat ve bir de bek transferi planlanıyor.

SON DAKİKA