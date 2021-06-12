Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe hoca arayışlarında 2. aşamaya geçti! 'Geri sayım'

Fenerbahçe teknik direktör arayışında sona doğru ilerliyor... Görüşmelerde artık ikinci aşamaya geçen sarı-lacivertliler, Lucien Favre'nin ardından listedeki Abel Ferreira ve Paulo Sousa'nın menajeri ile de bir araya geldi. İki ismin de danışmanlığını yapan Hugo Cajuda'nın İstanbul'da yönetici Selahattin Baki ve başkan Ali Koç'la buluşarak, taleplerini ilettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin hedefleri, transfer ve başarı planları da masaya yatırıldı.

İKİ KATINI KAZANCAK İki teknik adamın da 3'er yıllık sözleşme ve yılda 2 milyon euro net maaş istediği ayrıca başarı bonusları talep ettiği belirtiliyor. Brezilya basını, F.Bahçe'den aldığı teklifin Abel Ferreira'nın kafasını karıştırdığını dile getirirken, Portekizli hocanın Palmeiras'ta artık eskisi kadar mutlu olmadığını yazdı. Polonya'da ise Paulo Sousa'nın sarılacivertli takımdan aldığı teklifin milli takımda kazandığının en az iki katı olduğu vurgulandı.