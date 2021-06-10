Haberler Fenerbahçe Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe Lucien Favre ile resmen görüştü! İşte ayrıntılar ve yanıtı

Son dakika transfer haberleri | ile resmen görüştü! İşte ayrıntılar ve yanıtı

'de yeni sezona hazırlanan 'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde başkan , 'Bielsa seviyesi'ni işaret ederken adı geçen isimler ve gibi tartışılmayacak teknik adamlardı. 'da transferlerden sorumlu yönetici 'nin ile bizzat görüştüğü öğrenildi. İşte o detaylar ve yanıtı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 18:59 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 19:00
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe Lucien Favre ile resmen görüştü! İşte ayrıntılar ve yanıtı

Başkanı , ekonomi basınıyla yaptığı toplantıda teknik direktör konusuna da değindi ve "Biz artık yabancı bir teknik direktörle anlaşacağız. 'Yabancı hocayla 15 yıldır şampiyon olamadı' diyeceksiniz." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda öne çıkan bir isim var...

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe Lucien Favre ile resmen görüştü! İşte ayrıntılar ve yanıtı

Spor Kulübü'nde transfer operasyonlarını yöneten , başkan 'un talimatıyla bizzat ile görüşme gerçekleştirdi ve sarı-lacivertli kulübün projesinden bahsetti ve şartlarını sundu. Favre ise gelen teklifi değerlendirmek için Baki'den biraz süre istedi.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe Lucien Favre ile resmen görüştü! İşte ayrıntılar ve yanıtı

63 yaşında olan İsviçreli teknik adam, son olarak 'da 2 yıl görev yaptı. 'da hücum futbol yapısının önderlerinden olan Favre, Dortmund'da 110 maçta 2.01'lik puan ortalaması yakaladı. Dortmund'un yanı sıra 'da M'Gladbach ve 'de de görev yapan Favre, İsviçre'de de Zürih ve Servette başta olmak üzere çeşitli takımlarda çalıştı.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe Lucien Favre ile resmen görüştü! İşte ayrıntılar ve yanıtı

Kariyerinde sadece 5 kupa kazanan Favre, bu kupalardan 4'ünü 'nde aldı. ve 'da çalışan Favre'nin İsviçre Ligi dışında da kariyerinde şampiyonluk sevinci yaşamadı ve Favre, 'ye gelir ve sarı-lacivertli takımı 8 yıl aradan sonra şampiyon yaparsa kariyerinde 16 yıl aradan sonra ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe Lucien Favre ile resmen görüştü! İşte ayrıntılar ve yanıtı

GÜRCAN BİLGİÇ'İN FAVRE YORUMU

'nin özelinde, güven verecek ve taraftarı umutlandıracak bir isim gerekiyor. Sivas maçını kazansa, "Şampiyon Hoca" olacaktı. Bu durumda yollar ayrılıyorsa, "keşke" denmeyecek bir kariyere ve performansa ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Benitez ismini duyduğumda "tamam" demiştim. Ama yokmuş. Şu anda Lucian Favre ile ismi henüz gazetelere düşmeyen Portekizli bir isim arasında seçim yapılacağı haberi geldi.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe Lucien Favre ile resmen görüştü! İşte ayrıntılar ve yanıtı

Favre, 'da yıldızını parlattı, Dortmund'da da tecrübe kazandı. İsviçreli oyunculardan iskelet kurduğunda da, pahalı bonservisleri M.Gladbach'a hediye etti. Kim gelirse gelsin, şanslı olacak. Artık oturmuş bir kadro var çünkü. parlayan oyuncularını satmayacağını da söyledi. Yani; yarışa uyum problemlerini çok yaşamadan girecekler.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe Lucien Favre ile resmen görüştü! İşte ayrıntılar ve yanıtı

Bir de en az beş transferlik imkana da sahip olacak. Saha dışı ve rakip karakterleri ile ilgili ise ciddi bir ikinci ekibe ihtiyaç var. Gelen teknik adamı destekleyip, yönlendirecek ve analizleri doğru açıklayacaklar. Her şeyden önce arada güven tesis edilmesi gerek.

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