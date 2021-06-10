Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe Lucien Favre ile resmen görüştü! İşte ayrıntılar ve yanıtı

Bir de en az beş transferlik imkana da sahip olacak. Saha dışı ve rakip karakterleri ile ilgili ise ciddi bir ikinci ekibe ihtiyaç var. Gelen teknik adamı destekleyip, yönlendirecek ve analizleri doğru açıklayacaklar. Her şeyden önce arada güven tesis edilmesi gerek.