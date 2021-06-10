Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe Lucien Favre ile resmen görüştü! İşte ayrıntılar ve yanıtı

Kariyerinde sadece 5 kupa kazanan Favre, bu kupalardan 4'ünü İsviçre Ligi'nde aldı. Almanya ve Fransa'da çalışan Favre'nin İsviçre Ligi dışında da kariyerinde şampiyonluk sevinci yaşamadı ve Favre, Fenerbahçe'ye gelir ve sarı-lacivertli takımı 8 yıl aradan sonra şampiyon yaparsa kariyerinde 16 yıl aradan sonra ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.
GÜRCAN BİLGİÇ'İN FAVRE YORUMU
Fenerbahçe'nin özelinde, güven verecek ve taraftarı umutlandıracak bir isim gerekiyor. Emre Belözoğlu Sivas maçını kazansa, "Şampiyon Hoca" olacaktı. Bu durumda yollar ayrılıyorsa, "keşke" denmeyecek bir kariyere ve performansa ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Benitez ismini duyduğumda "tamam" demiştim. Ama yokmuş. Şu anda Lucian Favre ile ismi henüz gazetelere düşmeyen Portekizli bir isim arasında seçim yapılacağı haberi geldi.
Favre, Almanya'da yıldızını parlattı, Dortmund'da da tecrübe kazandı. İsviçreli oyunculardan iskelet kurduğunda da, pahalı bonservisleri M.Gladbach'a hediye etti. Kim gelirse gelsin, şanslı olacak. Artık oturmuş bir kadro var çünkü. Ali Koç parlayan oyuncularını satmayacağını da söyledi. Yani; yarışa uyum problemlerini çok yaşamadan girecekler.