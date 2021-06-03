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'de teknik direktör adayları belli oldu! Tam 11 isim...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde Başkan , ile yola devam edilmeyeceğini açıklamasının ardından tenik direktör arayışları için start verildi. Belözoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile Fenerbahçe'ye veda ederken, 'nın teknik direktör listesi de belli oldu. Buna göre Fenerbahçe'nin 11 teknik direktör adayı olduğu belirtildi. İşte o isimler... | haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Tam 11 isim...

Başkan 'un ile yolları ayırdıklarını açıklamasının ardından 'de gözler yeni hocaya çevrildi. Aday enflasyonu yaşanırken son olarak Palmeiras'la Copa America'yı kazanan 42 yaşındaki Abel Ferreira listeye eklendi. Ferreira'nın Brezilya'daki sağlık krizi ve Avrupa'ya dönmek istemesinden dolayı teklife sıcak baktığı belirtildi. İşte diğer adaylar:

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Tam 11 isim...

BERND SCHUSTER (ALMANYA):
Real Madrid, Getafe, Malaga ve Beşiktaş gibi takımlarda çalıştı. 61 yaşında.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Tam 11 isim...

VİLLAS-BOAS (PORTEKİZ):
Porto, Chelsea, Tottenham gibi önemli takımlarda çalıştı. Lazio'yu reddettiği söyleniyor. 43 yaşında.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Tam 11 isim...

FONSECA (PORTEKİZ):
Roma ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. 48 yaşında. 'un kriterlerine birebir uyuyor. Lig ve kupa şampiyonlukları var.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Tam 11 isim...

MARCO SİLVA (PORTEKİZ):
Son olarak Everton'da görev yaptı. 43 yaşında ve boşta. Olympiakos'ta şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Tam 11 isim...

LABBADİA (ALMANYA):
55 yaşında ve boşta. Ciddi bir başarısı olmaması şansını azaltıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Tam 11 isim...

RANGNİCK (ALMANYA):
62 yaşında. Çok tecrübeli. Everton ve Tottenham ile de görüştüğü konuşuluyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Tam 11 isim...

CONCEİÇAO (PORTEKİZ):
46 yaşında. Porto ile sözleşme uzatmak için görüşmeleri sürdürüyor. Al Sadd'ın 10 milyon euro'luk teklifini reddettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Tam 11 isim...

GALTİER (FRANSIZ):
Nice ile pazarlık halinde. Lille'in başkanı Létang, kalması için sonuna kadar çaba harcayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Tam 11 isim...

JORGE JESUS (PORTEKİZ):
Benfica ile 1 yıl daha sözleşmesi var. A Bola, 66 yaşındaki hocanın ayrılacağından bahsetmezken takımı güçlendirmek için çalıştığını yazdı.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Tam 11 isim...

BRUNO LAGE (PORTEKİZ):
45 yaşında. Boşta. Wolverhampton'un çalışma izni alabilmesi halinde takımın başına getirmek istediği yazıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları belli oldu! Tam 11 isim...

DAUM (ALMANYA):
Boşta. 67 yaşına gelen Alman teknik adam teklif gelmesi halinde 'ye gelmeye hazır.

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