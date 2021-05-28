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Gözler Muriqi’de

, eski golcüsü 'yi kiralamak için çalışıyor. basını ise, "’da bir şans daha istiyor" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Gözler Muriqi’de

'nin kiralamaya çalıştığı için 'den farklı bir iddia geldi. medyası, golcü oyuncunun iddiaların aksine Fenerbahçe'ye dönmek yerine macerasına devam etmek istediğini yazdı. 27 yaşındaki forvetin, transferi için ödenen yüksek bonservis bedeli sebebiyle kulübe karşı borçlu hissettiği ve kendisini kanıtlamak adına bir şans daha arzuladığı öne sürüldü. Sportif direktör Igli Tare'nin de Muriqi'ye güvendiği belirtildi. Fenerbahçe ise Lazio'nun kararını bekliyor. Muriqi yeni sezon kadrosunda düşünülmezse kiralamak için teklif yapılacak.

YENİ MENAJER!
Muriç'in eşi önceki gün paylaştığı mesajda, "İnşallah bir gün 'dileğimiz' gerçek olur" diyerek Fenerbahçe'ye dönmeye yeşil ışık yakmıştı. Öte yandan Muriqi'nin , , gibi milli yıldızların da bulunduğu menajerlik şirketi ile anlaştığı belirtildi.

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