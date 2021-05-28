Gözler Muriqi’de

Fenerbahçe'nin kiralamaya çalıştığı Vedat Muriqi için Çizme'den farklı bir iddia geldi. İtalyan medyası, golcü oyuncunun iddiaların aksine Fenerbahçe'ye dönmek yerine Lazio macerasına devam etmek istediğini yazdı. 27 yaşındaki forvetin, transferi için ödenen yüksek bonservis bedeli sebebiyle kulübe karşı borçlu hissettiği ve kendisini kanıtlamak adına bir şans daha arzuladığı öne sürüldü. Sportif direktör Igli Tare'nin de Muriqi'ye güvendiği belirtildi. Fenerbahçe ise Lazio'nun kararını bekliyor. Muriqi yeni sezon kadrosunda düşünülmezse kiralamak için teklif yapılacak.

YENİ MENAJER!

Muriç'in eşi Edibe Muriqi önceki gün paylaştığı mesajda, "İnşallah bir gün 'dileğimiz' gerçek olur" diyerek Fenerbahçe'ye dönmeye yeşil ışık yakmıştı. Öte yandan Muriqi'nin Ozan Tufan, Enes Ünal, Cengiz Ünder gibi milli yıldızların da bulunduğu FutureBall menajerlik şirketi ile anlaştığı belirtildi.