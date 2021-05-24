HaberlerFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe haberi: Mame Thiam gidiyor! İşte yeni takımı... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mame Thiam gidiyor! İşte yeni takımı... (FB spor haberi)
Son dakika spor haberi: Samandıra’da gideceklerin akıbeti belli oluyor. Cisse futbolu bırakıyor, Samatta kulüp arıyor, Thiam ise İstanbul’da kalacak ama formasındaki lacivert rengin yanında artık beyaz olacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB spor haberi)
Şampiyonluk hedefiyle başladığı ve 20 transfer yaptığı sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kalacaklar ve gidecekler şekillenmeye başlıyor. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerde santrforda Cisse futbolu bırakıyor, Samatta ise menajerine kendisine yeni kulüp bulması yönünde talimat verdi. Bir diğer forvet Mame Thiam'ın da gelecek sezon düşünülmediği ve sarılacivertlilerin, oyuncuyu eski takımı Kasımpaşa'ya göndereceği öğrenildi.