Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Mame Thiam gidiyor! İşte yeni takımı... (FB spor haberi)

Son dakika haberi: Mame Thiam gidiyor! İşte yeni takımı... ( haberi)

Son dakika spor haberi: Samandıra’da gideceklerin akıbeti belli oluyor. futbolu bırakıyor, Samatta kulüp arıyor, Thiam ise ’da kalacak ama formasındaki lacivert rengin yanında artık beyaz olacak. İşte detaylar... | Son dakika haberi ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mame Thiam gidiyor! İşte yeni takımı... (FB spor haberi)
Şampiyonluk hedefiyle başladığı ve 20 transfer yaptığı sezonu 3. sırada tamamlayan 'de kalacaklar ve gidecekler şekillenmeye başlıyor. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerde santrforda futbolu bırakıyor, Samatta ise menajerine kendisine yeni kulüp bulması yönünde talimat verdi. Bir diğer forvet Mame Thiam'ın da gelecek sezon düşünülmediği ve sarılacivertlilerin, oyuncuyu eski takımı 'ya göndereceği öğrenildi.

BULUT GİDİNCE YEDEK KALDI

28 yaşındaki Senegalli golcünün, 'un lacivert-beyazlı ekibi ile yeniden söz kestiği kaydedildi. Thiam bu sezon yönetiminde iyi maçlar çıkarsa da tarafından pek tercih edilmemişti. Fenerbahçe'de birçok oyuncunun durumu ise belirsizliğini koruyor. , , , , , , ve 'nin takımdaki geleceği merak konusu...
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