Muhammed’in ümidi Belözoğlu

Sezonu Boluspor'da kiralık geçiren Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Muhammed Gümüşkaya, "Emre Belözoğlu'yla çalışmak isterim. Çünkü bana çok fazla şey katacağına inanıyorum. Onun hırsı ve isteme arzusu bana çok şey öğretti" dedi.
Sezonu Boluspor'da kiralık geçiren Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Muhammed Gümüşkaya, "Emre Belözoğlu'yla çalışmak isterim. Çünkü bana çok fazla şey katacağına inanıyorum. Onun hırsı ve isteme arzusu bana çok şey öğretti" dedi. Orta sahada görev yapan ve Boluspor'da 4 gol kaydeden 20 yaşındaki orta sahanın geleceğiyle ilgili kararı teknik heyet verecek.