Haberler Fenerbahçe Muhammed’in ümidi Belözoğlu

Muhammed’in ümidi

Sezonu 'da kiralık geçiren 'nin genç oyuncularından , "Emre 'yla çalışmak isterim. Çünkü bana çok fazla şey katacağına inanıyorum. Onun hırsı ve isteme arzusu bana çok şey öğretti" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Muhammed’in ümidi Belözoğlu
Sezonu 'da kiralık geçiren 'nin genç oyuncularından , "Emre 'yla çalışmak isterim. Çünkü bana çok fazla şey katacağına inanıyorum. Onun hırsı ve isteme arzusu bana çok şey öğretti" dedi. sahada görev yapan ve Boluspor'da 4 gol kaydeden 20 yaşındaki orta sahanın geleceğiyle ilgili kararı teknik heyet verecek.
SON DAKİKA