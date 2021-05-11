Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe Sivasspor maçı öncesi konuştu! "Çok sert geçecek"

Son dakika spor haberleri: maçı öncesi konuştu! "Çok sert geçecek"

Teknik Direktörü , maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. , Sivasspor'un zoelu bir rakip oluğunu belirtip, "Hedefi olan bir rakibimizle oynayacağız. Oynadıkları oyunu hemen hemen biliyoruz ama çok sert bir maç bizi bekliyor" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 19:53 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 20:01
Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe Sivasspor maçı öncesi konuştu! "Çok sert geçecek"

Teknik Direktörü , maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sözlerine 'deki şehitleri anarak başlayan , "Dün İdlib'de verdiğimiz şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine de sabırlar diliyorum. Dünyanın kanını donduran 'teki görüntüler, bunun dini, ırkı, inancı yok. İnanca saygısı olmayanın, dünyada yeri de yok. Çok üzgünüm." dedi.

"OYNADIKLARI OYUNU BİLİYORUZ"

Belözoğlu, Sivasspor maçıyla ilgili ise, "Hedefi olan bir rakibimizle oynayacağız. Bizim de hedefimiz taraftarımıza mükemmel bir sezon hatırlatmak. Ligi bilen, çok değerli bir hoca var. Oynadıkları oyunu hemen hemen biliyoruz ama çok sert bir maç bizi bekliyor" ifadesini kullandı.

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