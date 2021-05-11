Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe Sivasspor maçı öncesi konuştu! "Çok sert geçecek"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sözlerine İdlib'deki şehitleri anarak başlayan Belözoğlu, "Dün İdlib'de verdiğimiz şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine de sabırlar diliyorum. Dünyanın kanını donduran Kudüs'teki görüntüler, bunun dini, ırkı, inancı yok. İnanca saygısı olmayanın, dünyada yeri de yok. Çok üzgünüm." dedi.

"OYNADIKLARI OYUNU BİLİYORUZ"

Belözoğlu, Sivasspor maçıyla ilgili ise, "Hedefi olan bir rakibimizle oynayacağız. Bizim de hedefimiz taraftarımıza mükemmel bir sezon hatırlatmak. Ligi bilen, çok değerli bir hoca var. Oynadıkları oyunu hemen hemen biliyoruz ama çok sert bir maç bizi bekliyor" ifadesini kullandı.