Ne yaptın Altay!

Fenerbahçe’nin yıldız ismi, dün önemli kurtarışlar yaptığı maçta kritik bir hata yaptı. Genç kaleci elindeki topu sektirdi, golü yedi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:05Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 06:50
Bu sezon yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'ye hayati puanlar kazandıran Altay Bayındır, dün çok kritik bir hata yaptı. Gaziantepspor karşısında da önemli kurtarışlara imza atan genç kaleci, Alexandru Maxim'in 65. dakikadaki şutunu kontrol etmesine rağmen topu kucağında sektirip, golü yedi. Bu pozisyonda topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma konusu olurken, VAR ile temasa geçen hakem Mete Kalkavan, daha sonra santraya gösterip, golü verdi. Son dakikalarda Gaziantep ataklarına karşı kalesinde devleşen Altay, özellikle 79. dakikada yaptığı kurtarışla mutlak bir golü önledi.