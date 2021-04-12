Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Aaron Boupendza savaşı! (Fb Gs haberi)

Son dakika spor haberleri: ve 'ın Aaron Boupendza savaşı! (Fb Gs haberi)

'nin ön görüşme yaptığı Gabonlu yıldız Aaron Boupendza'ya da teklif yaptı. Bunu duyan Fenerbahçe bu hafta Boupendza ve 'la masaya oturacak. İşte transfer savaşının detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 01:17
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Aaron Boupendza savaşı! (Fb Gs haberi)

ile bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Üstelik sezonun bitimiyle birlikte iş tıpkı transferinde olduğu gibi kızışacağa benziyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Aaron Boupendza savaşı! (Fb Gs haberi)

'in haberine göre; ezeli rakipler 'da harika bir sezon geçiren Gabonlu golcü Boupendza'yı kadrosunda görmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Aaron Boupendza savaşı! (Fb Gs haberi)

FENERBAHÇE ALMADIĞINA PİŞMAN

devre arasında gündemine aldığı Boupendza'yı transfer etmediği için pişman. Çünkü geçen süre zarfında Gabonlu yıldız 'ın transferdeki 1. hedefi haline geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Aaron Boupendza savaşı! (Fb Gs haberi)

ASLAN'IN ELİ BU KEZ ZAYIF DEĞİL

İki ezeli rakip hem Hataysporlu yöneticilerle hem de oyuncunun menajeriyle temaslarını arttırmış durumda.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Aaron Boupendza savaşı! (Fb Gs haberi)

'ın ile imzaladığı anlaşmasının bitiyor olması da Fenerbahçeli kurmayları tedirgin eden bir başka konu durumunda.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Aaron Boupendza savaşı! (Fb Gs haberi)

'de 18 golü bulunan Boupendza; , ve 'ın toplamından fazlasını attı.

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