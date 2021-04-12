Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Aaron Boupendza savaşı! (Fb Gs haberi)

Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Üstelik sezonun bitimiyle birlikte iş tıpkı Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi kızışacağa benziyor.
Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Üstelik sezonun bitimiyle birlikte iş tıpkı Vedat Muriqi transferinde olduğu gibi kızışacağa benziyor.
Takvim'in haberine göre; ezeli rakipler Hatay'da harika bir sezon geçiren Gabonlu golcü Boupendza'yı kadrosunda görmek istiyor.
FENERBAHÇE ALMADIĞINA PİŞMAN
Fenerbahçe devre arasında gündemine aldığı Boupendza'yı transfer etmediği için pişman. Çünkü geçen süre zarfında Gabonlu yıldız Galatasaray'ın transferdeki 1. hedefi haline geldi.
ASLAN'IN ELİ BU KEZ ZAYIF DEĞİL
İki ezeli rakip hem Hataysporlu yöneticilerle hem de oyuncunun menajeriyle temaslarını arttırmış durumda.
Galatasaray'ın UEFA ile imzaladığı finansal fair play anlaşmasının bitiyor olması da Fenerbahçeli kurmayları tedirgin eden bir başka konu durumunda.
Süper Lig'de 18 golü bulunan Boupendza; Thiam, Cisse ve Samatta'ın toplamından fazlasını attı.