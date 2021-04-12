Fenerbahçe şampiyonluk aşkına devam etmek istiyor! İşte Gaziantep FK maçı 11'i

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe bugün Gaziantep FK 'yı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren sarı-lacivertliler, sahasında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil forma giyemeyecek. Nazım Sangare'nin durumu ise belirsiz.: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, SZALAI, CANER, GUSTAVO (OZAN), SOSA, MERT HAKAN, VALENCIA, PELKAS, SAMATTA (THIAM)

GAZİANTEP FK: GÜNAY, OLKOWSKI, RODERICK, DJILOBODJI, MARANHAO, MIRALLAS, RASHID, VETRIH, MAXIM, DICKO, KENAN



7 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında yer alan Caner Erkin, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bu akşam da sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Konuk ekipte de önemli eksikler var. Teknik direktör Ricardo Sa Pinto cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacak. Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakat. 3 oyuncu ise Kovid-19 karantinasında bulunuyor. Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.



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Fenerbahçe'nin bu sezon ligde 19 topu direklerden döndü. Son Yeni Malatya maçında 2 kez direğe takılan Kanarya söz konusu karşılaşmalarda 7 puan kaybetti.



Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi. (3M/1B). Gaziantep FK ise deplasmanda 8 maçtır kazanamıyor. (5M/3B).