Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Beşiktaş sezon sonu için söz almıştı! Fenerbahçe o isimler için atağa geçti

Son dakika transfer haberi: sezon sonu için söz almıştı! o isimler için atağa geçti

Son dakika spor haberi... 'de sezonda sona yaklaşılırken kulüpler yeni sezon transfer çalışmaları için kolları sıvamış durumda. Özellikle ligin 4 büyükleri bir çok isimle temaslarını sıklaştırırken, sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren , sezon sonunda da adından söz ettirecek gibi görünüyor. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 09:40
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş sezon sonu için söz almıştı! Fenerbahçe o isimler için atağa geçti

'de sezonun sonuna az bir süre kalırken kulüpler yeni sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş sezon sonu için söz almıştı! Fenerbahçe o isimler için atağa geçti

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren ancak sarı-lacivertliler bu kulüplerin başını çekerken, ilk 34 hafta sonunda toplanan 63 puanla lider 'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş sezon sonu için söz almıştı! Fenerbahçe o isimler için atağa geçti

Şampiyonluk iddiasını sürdüren 'de yeni sezon için vites yükseltilirken, transfer listesi de şekillenmeye başladı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu önderliğinde hedeflerini belirleyen sarı-lacivertliler özellilke genç yetenekleri kadrosuna katmayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş sezon sonu için söz almıştı! Fenerbahçe o isimler için atağa geçti

Alınan bilgiye göre , daha önce 'ın temas kurduğu, Sergen Yalçın'ın onay verdiği ve sezon sonu için söz alınan isimler için girişimlere başladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş sezon sonu için söz almıştı! Fenerbahçe o isimler için atağa geçti

Sarı-lacivertliler, son olarak Hollanda'nın AZ takımında forma giyen Yusuf Barasi ile Avusturya'nın Wacker takımında oynayan Şefik Abalı'yı izlemeye aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş sezon sonu için söz almıştı! Fenerbahçe o isimler için atağa geçti

2003 doğumlu Yusuf hem sol açık, hem de forvette oynayabiliyor. 2002 doğumlu olan 1.92 boyundaki Şefik ise sol stoper, ön libero ve sol bekte görev yapabiliyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş sezon sonu için söz almıştı! Fenerbahçe o isimler için atağa geçti

Scout ekibinin, ümit milli iki gurbetçi oyuncu için sezon sonunda teknik heyet ve yönetime rapor vereceği dile getirildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş sezon sonu için söz almıştı! Fenerbahçe o isimler için atağa geçti

YUSUF BARASI KİMDİR?
31 Mart 2003 Hollanda doğumlu olan, Yusuf Barası Hollanda U15, U16 ve U17 milli takımlarında birçok kez forma giydi. Hollanda'nın AZ Alkmaar takımının U19 takımında forma giyiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş sezon sonu için söz almıştı! Fenerbahçe o isimler için atağa geçti

Yusuf Barası, 14.11.2020 tarihinde Milli Takım yetkililerinin ailesi ve kendisiyle yaptığı yoğun görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımı'nı tercih etti ve Ümit Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş sezon sonu için söz almıştı! Fenerbahçe o isimler için atağa geçti

ŞEFİK ABALI KİMDİR?
Şefik Abalı 18 yaşında, 1.92 boyunda ve stoper oynuyor. Avusturya doğumlu olan Şefik, tüm futbol kariyerini burada geçirdi. Şimdiye dek Telfs, Aka Tirol, Inssburck ve Wacker'de oynadı.

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