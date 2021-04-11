Son dakika transfer haberi: Beşiktaş sezon sonu için söz almıştı! Fenerbahçe o isimler için atağa geçti

Alınan bilgiye göre Fenerbahçe , daha önce Beşiktaş 'ın temas kurduğu, Sergen Yalçın'ın onay verdiği ve sezon sonu için söz alınan isimler için girişimlere başladı.

Sarı-lacivertliler, son olarak Hollanda'nın AZ takımında forma giyen Yusuf Barasi ile Avusturya'nın Wacker takımında oynayan Şefik Abalı'yı izlemeye aldı.

2003 doğumlu Yusuf hem sol açık, hem de forvette oynayabiliyor. 2002 doğumlu olan 1.92 boyundaki Şefik ise sol stoper, ön libero ve sol bekte görev yapabiliyor.