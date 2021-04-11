Son dakika transfer haberi: Beşiktaş sezon sonu için söz almıştı! Fenerbahçe o isimler için atağa geçti

Süper Lig'de sezonun sonuna az bir süre kalırken kulüpler yeni sezon için çalışmalarına hız vermiş durumda.
Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren ancak sarı-lacivertliler bu kulüplerin başını çekerken, ilk 34 hafta sonunda toplanan 63 puanla lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.
Şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezon için vites yükseltilirken, transfer listesi de şekillenmeye başladı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu önderliğinde hedeflerini belirleyen sarı-lacivertliler özellilke genç yetenekleri kadrosuna katmayı hedefliyor.