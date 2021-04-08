Cengiz’e 3 belge ile yanıt

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili dün yaptığı açıklamalara anında yanıt verdi. Sarı-lacivertliler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TFF ve Galatasaray'ın kendi resmi sitelerinde 1959 yılından önceki şampiyonluklar için "İlk deplasmanlı milli lig", "Türkiye şampiyonluğu" ve "Türkiye geneli ilk şampiyonluğumuz" ifadelerini kullandığı belgeleri yayınladı.

59 ÖNCESİ EK BELGELER TFF'YE

Fenerbahçe, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarımızla ilgili yaptığı başvuruya dair ek resmi belgeleri TFF'ye ilettiğini bildirdi. Açıklamada, Milli Küme'nin 'Türkiye geneli' olduğunu kabul eden ifadeler içeren ve Galatasaray Kulübü'ne ait olan Yüzyılın Öyküsü adlı kitaptaki sayfaların da kullanıldığı belirtildi.