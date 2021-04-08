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Cengiz’e 3 belge ile yanıt

, Galatasaray Başkanı 'in 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili dün yaptığı açıklamalara anında yanıt verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 23:28 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Cengiz’e 3 belge ile yanıt

, Galatasaray Başkanı 'in 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili dün yaptığı açıklamalara anında yanıt verdi. Sarı-lacivertliler, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TFF ve Galatasaray'ın kendi resmi sitelerinde 1959 yılından önceki şampiyonluklar için "", "Türkiye şampiyonluğu" ve " ilk şampiyonluğumuz" ifadelerini kullandığı belgeleri yayınladı.

59 ÖNCESİ EK BELGELER TFF'YE
Fenerbahçe, 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarımızla ilgili yaptığı başvuruya dair ek resmi belgeleri TFF'ye ilettiğini bildirdi. Açıklamada, 'nin 'Türkiye geneli' olduğunu kabul eden ifadeler içeren ve 'ne ait olan Yüzyılın Öyküsü adlı kitaptaki sayfaların da kullanıldığı belirtildi.

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