Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu o ismi Denizlispor maçına özel olarak hazırlıyor!

Hastalıktan yeni çıkan Cisse'yi maça yetişmese bile yedek soyunduracak Belözoğlu, daha formda görünmesine rağmen golcü tercihi Thiam'dan değil Samatta'dan yana kullanacak.

Göreve geldiği ilk günden beri Samatta'yla yakın bir ilişki kuran Emre Belözoğlu, sezonun en büyük hayal kırıklığı olarak gösterilen golcüyü kalan 10 maçta patlama yapabilmesi için özel olarak hazırlıyor. Doğru oyunda Samatta'nın beklenenin üzerine çıkacağına inanan Belözoğlu, takımı da Tanzanyalıya göre planlıyor.