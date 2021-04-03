Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu o ismi Denizlispor maçına özel olarak hazırlıyor!

Son dakika spor haberi: o ismi maçına özel olarak hazırlıyor!

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz günlerde hoca değişikliğine giden Fenerbahçe, takımın başına 'nu getirmişti. Sarı-lacivertlilerde göreve gelir gelmez çalışmalarını hızlandıran Belözoğlu, maçında sahaya sürmeyi planladığı o isimle özel olarak ilgileniyor. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 14:10
Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu o ismi Denizlispor maçına özel olarak hazırlıyor!

Çiçeği burnunda teknik direktör , bir yandan geleceği planlıyor, bir yandan takımı hazırlıyor.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu o ismi Denizlispor maçına özel olarak hazırlıyor!

'de sportif direktörlük göreviyle teknik direktörlüğü bir arada yürüten , kalan 10 haftada sarı-lacivertli camiaya özlenen takımı izletebilmek adına yoğun mesai yapıyor.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu o ismi Denizlispor maçına özel olarak hazırlıyor!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre maçı hazırlıkları sürerken sahaya süreceği ilk onbiri büyük ölçüde belirleyen Belözoğlu, tartışılan golcü Mbwana Samatta ile özel ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu o ismi Denizlispor maçına özel olarak hazırlıyor!

Hastalıktan yeni çıkan Cisse'yi maça yetişmese bile yedek soyunduracak Belözoğlu, daha formda görünmesine rağmen golcü tercihi Thiam'dan değil Samatta'dan yana kullanacak.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu o ismi Denizlispor maçına özel olarak hazırlıyor!

Göreve geldiği ilk günden beri Samatta'yla yakın bir ilişki kuran , sezonun en büyük hayal kırıklığı olarak gösterilen golcüyü kalan 10 maçta patlama yapabilmesi için özel olarak hazırlıyor. Doğru oyunda Samatta'nın beklenenin üzerine çıkacağına inanan Belözoğlu, takımı da Tanzanyalıya göre planlıyor.

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