Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Roma'dan flaş karar

Son dakika transfer haberi: 'ye müjdesi! Roma'dan flaş karar

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transferde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı lacivertliler, yaz transfer dönemi için de harekete geçti. Kanarya'nın bir süredir peşinden koştuğu 'den art arda iyi haberler geliyor. ekibi , Cengiz'in kontratını almamayı düşünürken, devi Roma da flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 21:01 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 07:14
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Roma'dan flaş karar

Sarı-lacivertliler bir yandan bu sezon kalan haftalarda 10'da 10 yapmayı hedeflerken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu planlamak için uğraşıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Roma'dan flaş karar

Emre Belözoğlu şimdi hem takımı ligin kalanı için hazırlayacak hem de önümüzdeki sezonun takım planlaması kapsamında transfer çalışmalarını yürütecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Roma'dan flaş karar

Kanarya'nın renklerine bağlamak istediği isimlerden biri de . Hücum oyuncularından istediği verimi alamayan , milli futbolcuyu renklerine bağlayarak bu sorunun bir kısmını gidermeyi hesaplıyor. Yıldız isimden de güzel haberler geliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Roma'dan flaş karar

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

, Başakşehir'den sonra Roma'ya büyük sükse ile transfer olmuştu. Burada başarılı bir performans sergiledikten sonra Premier Lig'e geçiş yapmış ve forması giymişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Roma'dan flaş karar

Ancak Ada'da işler Cengiz'in istediği gibi gitmedi. 23 yaşındaki futbolcu istediği süreleri alamadı. Leicester de kiralık sözleşmesi bitince yıldız ismi bir daha kadrosunda düşünmediğini Roma'ya iletti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Roma'dan flaş karar

Cengiz'in temsilcisinin gelecek sezon kadro planlamasında da yer almadığı kaydedildi. Bu durum onu en çok isteyen F.Bahçe'yi harekete geçirdi. Kanarya, milli yıldıza çubuklu formayı giydirmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Roma'dan flaş karar

BELÖZOĞLU YAKIN MARKAJDA

'in kariyerine Türkiye'de devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor ancak 'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu yoklamalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Roma'dan flaş karar

Belözoğlu oyuncunun menajerliğini yürüten Erman Akyüz ve Serhat Balcı ile sürekli dirsek temasında. Belözoğlu'nun hayali Cengiz'i gelecek sezon 11'ine yazmak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Roma'dan flaş karar

1 AYDIR YOK

, son olarak 28 Şubat'ta oynanan Arsenal maçında 39 dakika sahada kalmıştı. Sakatlığı sebebiyle 1 aydır forma giyemiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Roma'dan flaş karar

5 GOLE KATKI YAPTI

sezon başında 'i 3 milyon euro'ya Roma'dan kiralamıştı. 23 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda sadece 19 karşılaşmada forma şansı buldu. 2 gol kaydederken, 3 de asist yaptı. 5 gole direkt katkı verdi.

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