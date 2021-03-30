Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi! Roma'dan flaş karar

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR



Cengiz Ünder, Başakşehir'den sonra Roma'ya büyük sükse ile transfer olmuştu. Burada başarılı bir performans sergiledikten sonra Premier Lig'e geçiş yapmış ve Leicester City forması giymişti.

Ancak Ada'da işler Cengiz'in istediği gibi gitmedi. 23 yaşındaki futbolcu istediği süreleri alamadı. Leicester de kiralık sözleşmesi bitince yıldız ismi bir daha kadrosunda düşünmediğini Roma'ya iletti.