Resmi twitter adresinden yayınlanan mesajda, "Emre Belözoğlu'nun; 3 Temmuz 2011'de ve sonrasında ortaya koyduğu duruş ve tavır, camiamızın, tüm kamuoyunun malumudur ve kanıtlarıyla ortadadır" denilirken, "Fenerbahçe'nin böyle dostları varken başka düşmana ihtiyacı olmadığı ortadadır" ifadesine yer verildi.
Duruşu belli
Fenerbahçe, eski futbolcusu Ümit Özat'ın bir Youtube kanalında yaptığı FETÖ açıklamalarına tepki gösterdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 22:39 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50