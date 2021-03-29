Duruşu belli

Resmi twitter adresinden yayınlanan mesajda, "Emre Belözoğlu'nun; 3 Temmuz 2011'de ve sonrasında ortaya koyduğu duruş ve tavır, camiamızın, tüm kamuoyunun malumudur ve kanıtlarıyla ortadadır" denilirken, "Fenerbahçe'nin böyle dostları varken başka düşmana ihtiyacı olmadığı ortadadır" ifadesine yer verildi.