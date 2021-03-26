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Kabus

Sezon başından bu yana birçok maçta eksikler nedeniyle sıkıntı yaşayan 'de dertler bitmiyor. 5 futbolcusunda korona virüse rastlanan sarı-lacivertlilere milli takımlardan da kötü haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 22:47 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Kabus
Sezon başından bu yana birçok maçta eksikler nedeniyle sıkıntı yaşayan 'de dertler bitmiyor. 5 futbolcusunda korona virüse rastlanan sarı-lacivertlilere milli takımlardan da kötü haber geldi. ile , sakatlıkları nedeniyle ay-yıldızlı ekibin kadrosundan çıkarıldı. maçına hazırlanan 'ın son idmanında sakatlanan da zorlu karşılaşma öncesi kadro dışı bırakılmak zorunda kaldı. , ve ile birlikte eksik sayısı 11'e ulaşan Fenerbahçe, ile 32. haftada oynayacağı maçın hazırlıklarını bu oyuncularından yoksun sürdürecek. Koronaya yakalanan 5 futbolcu, 1 Nisan'da yapılacak testlerin negatif çıkması halinde Denizlispor'a karşı forma giyebilecek.
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