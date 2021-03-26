Sezon başından bu yana birçok maçta eksikler nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de dertler bitmiyor. 5 futbolcusunda korona virüse rastlanan sarı-lacivertlilere milli takımlardan da kötü haber geldi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 22:47Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Sezonbaşından bu yana birçok maçta eksikler nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de dertler bitmiyor. 5 futbolcusunda korona virüse rastlanan sarı-lacivertlilere milli takımlardan da kötü haber geldi. İrfan Can Kahveci ile Nazım Sangare, sakatlıkları nedeniyle ay-yıldızlı ekibin kadrosundan çıkarıldı. İspanya maçına hazırlanan Yunanistan'ın son idmanında sakatlanan Dimitris Pelkas da zorlu karşılaşma öncesi kadro dışı bırakılmak zorunda kaldı. Perotti, Serdar ve Mesut ile birlikte eksik sayısı 11'e ulaşan Fenerbahçe, Denizlispor ile 32. haftada oynayacağı maçın hazırlıklarını bu oyuncularından yoksun sürdürecek. Koronaya yakalanan 5 futbolcu, 1 Nisan'da yapılacak testlerin negatif çıkması halinde Denizlispor'a karşı forma giyebilecek.