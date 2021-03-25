Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut...

AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLUYOR
Fenerbahçe'nin oynadığı futbolun dışında Erol Bulut'un maç sonu yaptığı açıklamalar da ayrıca tepki topluyor. Sarı-lacivertli yönetim de bu durumdan rahatsız.
YÖNETİM SABIRLI DAVRANACAK
Bu kadar sıkıntıya rağmen Erol Bulut'a sabır gösteren yönetim, önümüzdeki süreçte dişini biraz daha sıkacak ve sezonun bitimine doğru gidilirken, genç çalıştırıcıyla yola devam etmeye çalışacak.
KESİN KARAR SEZON SONUNDA
Büyük umutlarla göreve getirilen Erol Bulut'un başladığı işi başarıyla bitirmesi beklenecek. Bulut'la ilgili kesin karar büyük ihtimalle sezon sonunda verilecek.