Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut...

Zirve takipçisi Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılmaya devam ediliyor. Beşiktaş derbisinde alınan 1-1'lik beraberlik sonrası Bulut'la yolların ayrılacağı iddiaları tekrar gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimde de bu durum birçok kez olduğu gibi yeniden konuşuldu.

Milliyet'tin haberine göre; Süper Lig'de bitime 10 maç kala Erol Bulut'un gönderilmesinin yanlış bir karar olacağı üzerinde fikir birliğine varıldı.