Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut...

Son dakika haberleri | 'de flaş karar! ...

'de sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan , 31. haftası geride kalan ligde maç eksiği bulunan lider 'ın 5 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertlilerde yönetim, sportif direktör ile Bulut'un geleceği konusunda bir toplantı gerçekleştirdi. İşte çıkan sonuç... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 11:14
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut...

Zirve takipçisi 'de Teknik Direktör 'un geleceği tartışılmaya devam ediliyor. derbisinde alınan 1-1'lik beraberlik sonrası Bulut'la yolların ayrılacağı iddiaları tekrar gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimde de bu durum birçok kez olduğu gibi yeniden konuşuldu.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut...

Milliyet'tin haberine göre; 'de bitime 10 maç kala 'un gönderilmesinin yanlış bir karar olacağı üzerinde fikir birliğine varıldı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut...

ve maçları öncesi de benzer süreçler geçiren Bulut, takımın bu iki müsabakayı kazanması ardından görevine devam etse de, iç sahadaki sürpriz mağlubiyetler yüzünden yine koltuğunu kaybetme tehlikesi yaşamıştı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut...

AÇIKLAMALARI TEPKİ TOPLUYOR

'nin oynadığı futbolun dışında 'un maç sonu yaptığı açıklamalar da ayrıca tepki topluyor. Sarı-lacivertli yönetim de bu durumdan rahatsız.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut...

YÖNETİM SABIRLI DAVRANACAK

Bu kadar sıkıntıya rağmen 'a sabır gösteren yönetim, önümüzdeki süreçte dişini biraz daha sıkacak ve sezonun bitimine doğru gidilirken, genç çalıştırıcıyla yola devam etmeye çalışacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut...

KESİN KARAR SEZON SONUNDA

Büyük umutlarla göreve getirilen 'un başladığı işi başarıyla bitirmesi beklenecek. Bulut'la ilgili kesin karar büyük ihtimalle sezon sonunda verilecek.

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