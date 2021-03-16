Fenerbahçe TFF'ye dosya hazırlıyor! İçeriği...

Fenerbahçe 'de gündem Video Yardımcı Hakem (VAR)... Gençlerbirliği maçında Ayite'nin attığı golün kesin ofsayt olduğunu iddia eden sarı-lacivertliler, harekete geçti.

Yönetim, bu sezon aleyhlerine verilen hatalı (kasıtlı olduğuna inanılıyor) VAR kararlarını tek tek tespit ediyor. Oluşturulacak dosya önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Görüntüler eşliğinde yapılan hatalar anlatılacak. Yaşanan puan kayıpları gösterilecek.

LİSTE KABARIK

Listede bu sezonki G.Saray, Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçları başta olmak üzere pek çok karşılaşmanın bulunduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, TFF'den VAR ile ilgili iddiaları bir an önce araştırıp, tedbir almasını isteyecek. Yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Alper Pirşen, Gençlerbirliği maçının ardından devlete de çağrı yaparak, "FETÖ futboldan hala temizlenmedi. VAR operatörünün araştırılmasını istiyoruz" demişti.