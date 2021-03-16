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'ye dosya hazırlıyor! İçeriği...

, VAR’daki hataların kasıtlı yapıldığına inanıyor. Yönetim, maçlardaki yanlış kararları görüntülerle anlatıp, ’ye ‘çözüm bul’ diyecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 22:07 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe TFF'ye dosya hazırlıyor! İçeriği...

'de gündem Video Yardımcı Hakem (VAR)... Gençlerbirliği maçında Ayite'nin attığı golün kesin ofsayt olduğunu iddia eden sarı-lacivertliler, harekete geçti.

Fenerbahçe TFF'ye dosya hazırlıyor! İçeriği...

Yönetim, bu sezon aleyhlerine verilen hatalı (kasıtlı olduğuna inanılıyor) VAR kararlarını tek tek tespit ediyor. Oluşturulacak dosya önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Görüntüler eşliğinde yapılan hatalar anlatılacak. Yaşanan puan kayıpları gösterilecek.

Fenerbahçe TFF'ye dosya hazırlıyor! İçeriği...

LİSTE KABARIK
Listede bu sezonki G.Saray, Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçları başta olmak üzere pek çok karşılaşmanın bulunduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, 'den VAR ile ilgili iddiaları bir an önce araştırıp, tedbir almasını isteyecek. Yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ile Alper Pirşen, Gençlerbirliği maçının ardından devlete de çağrı yaparak, "FETÖ futboldan hala temizlenmedi. VAR operatörünün araştırılmasını istiyoruz" demişti.

Fenerbahçe TFF'ye dosya hazırlıyor! İçeriği...

KADER HAFTASI
Süper Lig'de bir maçı eksik olan lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen 'de Beşiktaş derbisi kritik hale geldi. Hafta sonunda oynanacak maçta galibiyet zorunlu hale gelirken, alınacak kötü bir sonuçta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe TFF'ye dosya hazırlıyor! İçeriği...

Başkan Ali Koç'un hafta içinde Samandıra'ya giderek Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile bir toplantı yapması ve derbinin önemi konusunda uyarıda bulunması bekleniyor. Koç futbolculara da hitap edip, galibiyet isteyecek. Trabzonspor maçı öncesi yapılan benzer hamle olumlu sonuç vermişti.

Fenerbahçe TFF'ye dosya hazırlıyor! İçeriği...

TFF: SAVCILIĞA BAŞVURULDU
, Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in VAR operatörü hakkındaki iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Resmi siteden, "VAR sisteminin teknolojik altyapısı, FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda liglerinin altyapısını sağlayan Hawk-Eye firması tarafından yürütülmektedir" denilerek, şöyle devam edildi:

Fenerbahçe TFF'ye dosya hazırlıyor! İçeriği...

"'nin VAR merkezi, uluslararası standarda sahip olmakla beraber, Hawk-Eye görüntü operatörleri maç içerisinde alınan hiçbir kararda söz hakkına sahip değildir. Ofsayt çizgilerinin koyulması ve topa vuruş anlarının belirlenmesi dahil VAR hakemlerinin onaylamadığı herhangi bir işlemi gerçekleştiremez. Görüntü operatörleri, gereken detaylı geçmiş ve adli sicil taramaları tamamlandıktan sonra işe alınıyor." Kulübü'nden iddialara ilişkin elindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları federasyona ve gerekli mercilere iletmesi de istendi.

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