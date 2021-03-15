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Thiam vasattı

'nın gol silahı Thiam, dün sahanın en kötüleri arasındaydı. Basit top kayıpları yapan ve pozisyona girmekte zorlanan Senegalli futbolcu, sosyal medyada de en çok eleştirilen isimlerden oldu. Thiam, 57'de yerini 'ya bıraktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 00:01 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Thiam vasattı

'nın gol silahı Thiam, dün sahanın en kötüleri arasındaydı. Basit top kayıpları yapan ve pozisyona girmekte zorlanan Senegalli futbolcu, sosyal medyada de en çok eleştirilen isimlerden oldu. Thiam, 57'de yerini 'ya bıraktı.

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