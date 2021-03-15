Thiam vasattı

Kanarya'nın gol silahı Thiam, dün sahanın en kötüleri arasındaydı. Basit top kayıpları yapan ve pozisyona girmekte zorlanan Senegalli futbolcu, sosyal medyada de en çok eleştirilen isimlerden oldu. Thiam, 57'de yerini Samatta'ya bıraktı.