Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasındaki gerilim ABD basınında!

Son dakika spor haberi: ile yayıncı kuruluş arasındaki gerilim basınında!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasında bir süredir devam eden gerilim, Amerikan basınından 'a da konu oldu. Gazete, "Kavganın maliyeti büyük olabilir" yorumunu yaptı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 14:40 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 14:41
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasındaki gerilim ABD basınında!

ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında bir süredir devam eden gerginlik, basınından 'a manşet oldu. adlı yazar tarafından ele alınan konu için, "360 milyon dolarlık bir TV anlaşmasını tehdit eden komplo" başlığı atıldı.

Haberde sürecin, corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanan bir maçta ekrana verilen tezahüratta sarı-lacivertli takıma küfür edilmesinin fark edilmesiyle patlama noktasına ulaştığı bildirildi. Bu olay üzerine Fenerbahçe'nin, beIN Sports'a karşı maç önü ve maç sonu röportajlarını sabote ettiği ve saha içi protestolar yaptığı bildirilirken bu hareketlerin tüm lig için ciddi mali sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Yazının devamında Fenerbahçe Genel Sekreteri 'ın, "Tüm bu ardışık olayları insani hatalar olarak düşünmek çok naif olurdu. Argümanlarımızın son derece geçerli ve ilgili olduğuna inanıyoruz" sözlerine yer verildi.

Ayrıca bir sözcüsünün, Fenerbahçe'nin suçlamalarıyla ilgili olarak, "Neden kasıtlı olarak 'nin en büyük kulüplerinden birini haklarından mahrum etmeye çalışalım? Ticari veya başka türlü hiçbir anlam ifade etmiyor" açıklamaları da paylaşıldı.

Makalede, Fenerbahçe'nin 'nin, 'a sempati duyan kişilerle dolu olduğunu belirttiği ve bu kişilerin sezonu sabote etmeye çalıştığı suçlaması da yer aldı. Metin, " logosunun kullanımını yasaklayan geçen haftaki mahkeme kararının ardından Fenerbahçe sadece protestolarının dilini değiştirdi. Perşembe günü, ihtiyati tedbir kararından bu yana ilk iç saha maçına çıkan Fenerbahçe, stadyumu yeni protesto sloganlarıyla süsledi" cümleleriyle sona erdi.

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