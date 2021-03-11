Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasındaki gerilim ABD basınında!

Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş beIN Sports arasında bir süredir devam eden gerginlik, ABD basınından New York Times'a manşet oldu. Tarıq Panja adlı yazar tarafından ele alınan konu için, "360 milyon dolarlık bir TV anlaşmasını tehdit eden komplo" başlığı atıldı.

Haberde sürecin, corona virüsü pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanan bir maçta ekrana verilen tezahüratta sarı-lacivertli takıma küfür edilmesinin fark edilmesiyle patlama noktasına ulaştığı bildirildi. Bu olay üzerine Fenerbahçe'nin, beIN Sports'a karşı maç önü ve maç sonu röportajlarını sabote ettiği ve saha içi protestolar yaptığı bildirilirken bu hareketlerin tüm lig için ciddi mali sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Yazının devamında Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın, "Tüm bu ardışık olayları insani hatalar olarak düşünmek çok naif olurdu. Argümanlarımızın son derece geçerli ve ilgili olduğuna inanıyoruz" sözlerine yer verildi.

Ayrıca bir beIN Media Group sözcüsünün, Fenerbahçe'nin suçlamalarıyla ilgili olarak, "Neden kasıtlı olarak Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini haklarından mahrum etmeye çalışalım? Ticari veya başka türlü hiçbir anlam ifade etmiyor" açıklamaları da paylaşıldı.

Makalede, Fenerbahçe'nin beIN Sports Türkiye'nin, Galatasaray'a sempati duyan kişilerle dolu olduğunu belirttiği ve bu kişilerin sezonu sabote etmeye çalıştığı suçlaması da yer aldı. Metin, "beFAIR logosunun kullanımını yasaklayan geçen haftaki mahkeme kararının ardından Fenerbahçe sadece protestolarının dilini değiştirdi. Perşembe günü, ihtiyati tedbir kararından bu yana ilk iç saha maçına çıkan Fenerbahçe, stadyumu yeni protesto sloganlarıyla süsledi" cümleleriyle sona erdi.