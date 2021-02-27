Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 4 isim Trabzonspor maçında yok

Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden sarı-lacivertli takım, hanesine 51 puan yazdırdı. Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.