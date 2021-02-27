Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 4 isim Trabzonspor maçında yok

Son dakika spor haberleri: 'de 4 isim maçında yok

Son dakika spor haberleri... 'in 27. haftasında deplasmanda 'la karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerde 4 isim bu mücadelede forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 11:48 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 11:52
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 4 isim Trabzonspor maçında yok

, 'in 27. haftasında yarın 'a konuk olacak. Medical Park'ın ev sahipliği yapacağı haftanın son karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 4 isim Trabzonspor maçında yok

'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden sarı-lacivertli takım, hanesine 51 puan yazdırdı. , şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3'er puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 4 isim Trabzonspor maçında yok

'de çıktığı son 7 mücadeleyi kazanan ise galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, 48 puanla 4. basamakta bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 4 isim Trabzonspor maçında yok

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, maçında forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 4 isim Trabzonspor maçında yok

Özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo'nun yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 4 isim Trabzonspor maçında yok

Uzun süreli sakatlığı bulunan Arjantinli oyuncu Diego Perotti de karşılaşmada görev yapamayacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 4 isim Trabzonspor maçında yok

Ağrıları bulunan Mbwana Samatta, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'in durumu ise maç öncesi yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 4 isim Trabzonspor maçında yok

Öte yandan, kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde 2 maç sonra forma giyebilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 4 isim Trabzonspor maçında yok

6 OYUNCU CEZA SINIRINDA

'de 6 futbolcu, maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 4 isim Trabzonspor maçında yok

Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

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