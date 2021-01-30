Sistemi hoca belirler!

Mesut Özil, TRT Deutsch kanalının sorularını yanıtladı. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve bu sene bunu başaracaklarını umduğunu söylerken, "Maçlarda hangi sistemi tercih ediyorsun?" sorusuna, "Bu sadece teknik direktörün vereceği bir karar. Benim kendimi en iyi hissettiğim pozisyon oyun kurucu pozisyonu" cevabını verdi. Mesut maçlara çıkmadan önce Kuran'dan kesitler okuduğunu ve takım arkadaşları için dua ettiğini de belirtti.