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Sistemi hoca belirler!

, kendini en iyi hissetiği pozisyonun olduğunu ancak sisteme hocanın karar vereceğini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:08 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Sistemi hoca belirler!

, kanalının sorularını yanıtladı. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve bu sene bunu başaracaklarını umduğunu söylerken, "Maçlarda hangi sistemi tercih ediyorsun?" sorusuna, "Bu sadece teknik direktörün vereceği bir karar. Benim kendimi en iyi hissettiğim pozisyon pozisyonu" cevabını verdi. maçlara çıkmadan önce Kuran'dan kesitler okuduğunu ve takım arkadaşları için dua ettiğini de belirtti.

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