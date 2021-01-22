Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'den Fenerbahçe formalı ilk 'Cuma' paylaşımı!

'den formalı ilk 'Cuma' paylaşımı!

'nin yeni transferi , cumu günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. ve Fenerbahçe formalarıyla dua eden görsellerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunan yıldız futbolcu, İngilizce olarak, "Nerede olursanız olun, Tanrı'nın her zaman yanınızda olduğunu unutmayın." yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 11:31
Mesut Özil'den Fenerbahçe formalı ilk 'Cuma' paylaşımı!

'nin 'den kadrosuna kattığı , her cuma sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarına bir yenisini daha ekledi. Yıldız isim ilk kez Fenerbahçe formalı bir cuma mesajı paylaşırken, mesajında Arsenal formalı görseline de yer vermesi dikkat çekti.

söz konusu mesajında, ", don't forget God is always there for you. (Nerede olursanız olun, Tanrı'nın her zaman yanınızda olduğunu unutmayın.)" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

Fenerbahçe'nin, karantina süreci biter bitmez Mesut Özil transferini resmen açıklaması bekleniyor.

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