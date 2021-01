Mesut Özil'den Fenerbahçe formalı ilk 'Cuma' paylaşımı!

Fenerbahçe'nin Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, her cuma sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarına bir yenisini daha ekledi. Yıldız isim ilk kez Fenerbahçe formalı bir cuma mesajı paylaşırken, mesajında Arsenal formalı görseline de yer vermesi dikkat çekti.

Mesut söz konusu mesajında, "No matter where you are, don't forget God is always there for you. (Nerede olursanız olun, Tanrı'nın her zaman yanınızda olduğunu unutmayın.)" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

No matter where you are, don't forget God is always there for you. 🤲🏼 #JummaMubarak #HayirliCumalar pic.twitter.com/tZw62A3YLR — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 22, 2021

Fenerbahçe'nin, karantina süreci biter bitmez Mesut Özil transferini resmen açıklaması bekleniyor.