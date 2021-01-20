Haberler Fenerbahçe Ozan Tufan Avrupa kulüplerini peşine taktı! 3 ülkeden talip var

kulüplerini peşine taktı! 3 ülkeden talip var

'nin yükselen değeri , kulüplerini peşine taktı. ve ’in ardından ve kulüpleri de yıldız futbolcuya talip oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 01:34
Ozan Tufan Avrupa kulüplerini peşine taktı! 3 ülkeden talip var

'ın performansı arttıkça kendisiyle ilgilenen kulüplerin de sayısı artıyor. Takvim'in haberine göre, ekipleri ve 'in ardından 2 ve 2 kulübünün de Ozan Tufan için teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Bu arada Crystal Palace'ın Ozan Tufan için sarı-laciverti kulübe 8 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği yönetimin ise bunu hiç düşünmeden geri çevirdiği de gelen haberler arasında. İngiliz ekibinin teklifini ciddi anlamda arttırması geriyor. Zira , Ozan Tufan için kapıyı 12 milyon euro'dan açıyor. Rakamın daha da artması ihtimal dahilinde. Fenerbahçe'nın vazgeçilmezi olan Ozan Tufan için yönetim belirlediği fiyattan taviz vermiyor.

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