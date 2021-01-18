Szalai’den 4.5 yıllık imza

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:46Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Transfer gündeminin hayli yoğun olduğu Fenerbahçe, geçtiğimiz gün sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirdiği Macar Milli Takımı'nın stoperi Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Gündüz saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen 22 yaşındaki genç stoper ile dün gece resmi mukavele yapıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Attila Szalai." ifadeleri yer aldı.