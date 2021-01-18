Haberler Fenerbahçe Szalai’den 4.5 yıllık imza

Szalai’den 4.5 yıllık imza

, ’ın takımından transfer ettiği 22 yaşındaki Macar stoper ile dün gece yarısı resmi sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:46 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Szalai’den 4.5 yıllık imza
Transfer gündeminin hayli yoğun olduğu , geçtiğimiz gün sağlık kontrolleri için 'a getirdiği 'nın stoperi ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Gündüz saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen 22 yaşındaki genç stoper ile dün gece resmi mukavele yapıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, takımlarından 'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Attila Szalai." ifadeleri yer aldı.
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