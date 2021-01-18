Erol Bulut: En iyisini istiyorum!

"Yakaladığımız galibiyet serisini devam ettirmeliyiz. İlk yarı sonunda liderlik koltuğuna geçmeyi başarırsak, rakiplerimize karşı psikolojik olarak da üstünlük kuracağız. Artık geldiğimiz noktada zirveye çıkıp, sezon sonuna kadar da bunu korumak var. Aramıza bu dönemde katılacak yeni arkadaşlarla birlikte daha iyi olacağız. Bu sezon camianın yıllardır özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sizlere güveniyorum."
"Yakaladığımız galibiyet serisini devam ettirmeliyiz. İlk yarı sonunda liderlik koltuğuna geçmeyi başarırsak, rakiplerimize karşı psikolojik olarak da üstünlük kuracağız. Artık geldiğimiz noktada zirveye çıkıp, sezon sonuna kadar da bunu korumak var. Aramıza bu dönemde katılacak yeni arkadaşlarla birlikte daha iyi olacağız. Bu sezon camianın yıllardır özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sizlere güveniyorum."