Haberler Fenerbahçe Erol Bulut: En iyisini istiyorum!

: En iyisini istiyorum!

, dünkü öğrencileriyle mini toplantı yaptı, “Galibiyet serisini sürdürmeli ve ilk yarı bitmeden zirveye çıkmalıyız” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 23:33 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Erol Bulut: En iyisini istiyorum!
Son haftalarda farklı bir sistem ve oyun anlayışıyla sahaya çıkan Teknik Direktörü , öğrencilerine uyarılarda bulundu. Genç çalıştırıcının dünkü antrenmanın ardından mini bir toplantı yaptığı futbolculara şunları söylediği öğrenildi: "Karşımızda çıkışa geçmek için bizimle oynayacağı maçı fırsat olarak gören bir olacak. Her maç gibi bu maç da bizim için çok kritik. 90 dakika boyunca skor ne olursa olsun oyundan kopmayacağız."

"Yakaladığımız galibiyet serisini devam ettirmeliyiz. İlk yarı sonunda liderlik koltuğuna geçmeyi başarırsak, rakiplerimize karşı psikolojik olarak da üstünlük kuracağız. Artık geldiğimiz noktada zirveye çıkıp, sezon sonuna kadar da bunu korumak var. Aramıza bu dönemde katılacak yeni arkadaşlarla birlikte daha iyi olacağız. Bu sezon camianın yıllardır özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sizlere güveniyorum."
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