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'de 4 oyuncu yolcu!

Transferde bombaları patlatan 'de , , ve ile yollar ayrılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 23:48 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de 4 oyuncu yolcu!

Anlaştığı oyuncuları açıklamaya başlayan , kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gözden çıkarılan , Kemal , Maurico ve Nabil 'ın menajerleri ile görüşmeler devam ediyor. Ameliyat olması halinde 3-8 ay sahalardan uzak kalması beklenen Perotti ile fesih için pazarlık yapılırken; Ademi, Lemos ve Dirar'dan kulüp bulmaları istendi. Gelen teklifler hemen değerlendirilecek. Bazı talep ve temasların olduğu sızan haberler arasında... Son çare ise karşılıklı anlaşarak yolları ayırmak olacak.

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