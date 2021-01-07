Fenerbahçe - Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ALANYASPOR CANLI

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Caner, Sadık, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ozan, Sinan, Valencia, Pelkas, Thiam

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

3 BÜYÜKLER İÇİNDE EN ÇOK PUANI FENERBAHÇE'DEN ALDI

Ligde daha önce 8 kez karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde üstün taraf 4 galibiyetle Fenerbahçe olurken, Alanyaspor rakibini 2 kez mağlup edebildi. İki maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda rakibinden puan almayı başaran Alanyaspor, ilk maçta rakibini evinde 3-1 mağlup etmiş, deplasmanda oynanan ikinci maçta ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Üç büyükler içinde en çok puan aldığı takım olan Fenerbahçe'den bugüne dek oynadığı maçlarda 8 puan alan Alanyaspor, rakibine en son 2018-2019 sezonunda mağlup oldu. Alanyaspor bugüne kadar Fenerbahçe ile oynadığı 8 karşılaşmada 9 gol kaydederken kalesinde 15 gol gördü.

HER İKİSİNİN DE 4 MAĞLUBİYETİ VAR

Bu sezon zirve yarışında birbirlerine çok yakın olan iki ekibin 4'er mağlubiyeti bulunurken, Alanyaspor bu mağlubiyetlerin tamamını deplasman maçlarında aldı. Fenerbahçe ise mağlubiyetlerin 3'ünü evinde oynadığı maçlarda yaşadı, son yenilgisini Gaziantep FK deplasmanında aldı. Bu sezon en çok gol atan takımlar arasında yer alan Alanyaspor ve Fenerbahçe, zirve yarışında birbirlerini takip ediyor. Alanyaspor 16 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde 12 gol gördü. Sarı lacivertli ekip ise 15 maçta 30 gol kaydederken, kalesinde 20 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK



Bileğinde ağrıları olan Novak, kasık ağrıları olan Sosa ile adalesinde ağrıları olan Gökhan Gönül Alanyaspor maçında riske edilmedi. 3 futbolcunun tedavisine Samandıra'da devam edildi. Bu 3 futbolcunun yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmadığı için halen özel program uygulayan Arjantinli yıldız Diego Perotti, adale yırtığı nedeniyle tedavisi süren Tolga Ciğerci ile hafif sakatlığı bulunan Kemal Ademi kadroda yer almadı.





CANER FORMASINA KAVUŞTU, SERDAR AZİZ YEDEKTE



Korona virüs testi birkaç gün önce negatife dönen Caner Erkin ve Serdar Aziz Alanyaspor maçıyla kadroya döndü. Tecrübeli sol bek Caner Erkin ilk 11'de maça başlarken, hastalığı yeni atlatan ve takımla sadece tek idmana çıkan Serdar Aziz ise tam olarak hazır olmadığı için yedek soyundu. İki futbolcu da hastalığı nedeniyle Kasımpaşa maçında kadroda yer almamıştı.



GUSTAVO VE SADIK KENDİ MEVKİLERİNE DÖNDÜ



Caner Erkin'in iyileşmesiyle sarı-lacivertli takımın saha dizilişinde geçen haftaya göre değişiklikler yaşandı ve tüm oyuncular gerçek mevkilerine döndü. Kasımpaşa maçında eksikler nedeniyle Sadık Çiftpınar sol bek, Luiz Gustavo ise stoperde görev yapmıştı. Stoperde oynayan Luiz Gustavo dünkü maçta yeniden orta sahaya, Sadık Çİftpınar da stopere döndü.



MERT HAKAN YEDEK



Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi yaşandı. Teknik Direktör Erol Bulut, Mert Hakan Yandaş'ı Alanyaspor maçında yedek soyundurdu. Mert Hakan Yandaş ilk 11'de başladığı Kasımpaşa maçında oyundan çıkarken Teknik Direktör Erol Bulut'a tepki göstermiş, yedek kulübesinde oturmadan doğrudan tribüne çıkmıştı.