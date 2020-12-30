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'de maçı öncesi sakatlardan haber var!

Son dakika haberleri | 'in 16. haftasında ile karşılaşacak olan 'de hazırlıklar sürüyor. Geçtiğimiz haftayı 'bay' geçen ve rakiplerinin kazanmasıyla ligde 5. sıraya kadar gerileyen sarı-lacivertlilerde tek hedef galibiyet. Kanarya'da uzun süreli sakatlıkları bulunan , Samatta ve Lemos da takıma katıldı. Ayrıca cezası sona eren Pelkas ve corona virüsü karantina süreci sonlanan da karşılaşmada forma giyebilecek...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:19
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi sakatlardan haber var!

'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü 'ya konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınmayla başladığı ve dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla sürdüğü belirtildi.

İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

'nın sahada bireysel çalışmalara devam ettiği, Filip Novak, Mame Thiam ve 'nin ise bireysel programları dahilinde salonda çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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