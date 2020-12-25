‘Korkun Fenerbahçe’den’

Başakşehir mücadelesi sonrasında yaşanan gerginliğinin ardından Fenerbahçe taraftarları, bugün işbaşındaydı. 12. adamın sosyal medyada, 'Fenerbahçe'den korkun' etiketiyle paylaştığı yorumlar en çok konuşulanlar arasına girdi. Binlerce taraftar, paylaşımda bulundu.

TARAFTARLARA AĞIR FATURA!

Düzce'deki F.Bahçe taraftarlarına Başakşehir galibiyetinin faturası ağır oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı izledikleri lokalde, galibiyetin ardından hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağını unuttu. Yasağın devam ettiği saatlerde de lokalde oturan taraftarlara polis baskın yaptı. Güvenlik güçleri, 24 taraftara sosyal mesafe kurallarına ve sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle toplam 103 bin 107 TL idari ve adli para cezası verildi.