Haberler Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda sahne Fenerbahçe'nin! İşte Erol Bulut'un Karacabey maçı 11'i

Türkiye Kupası'nda sahne 'nin! İşte 'un Karacabey maçı 11'i

Ligde 'a 3-0 yenilen , morali kupada arıyor. Sarı-lacivertliler, 5. Tur maçında 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte 'un, . karşısında sahaya süreceği kadro...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 23:40 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Türkiye Kupası'nda sahne Fenerbahçe'nin! İşte Erol Bulut'un Karacabey maçı 11'i

Sahasında oynadığı son 3 maçı kaybeden F.Bahçe, 'nda moral arayacak. Türkiye'nin kupasında 5. tur maçına çıkacak sarı-lacivertliler, 2. Lig ekiplerinden 'yi ağırlayacak. A Spor'dan yayınlanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanan taraf, adını son 16'ya yazdıracak. , bu karşılaşmaya 11'de şans veremediği isimlerle çıkacak.

GÖZLER ÖMER FARUK'TA
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Beyaz, bugün 11'de olacak. 4. turdaki Belediye maçına da 11'de başlayan 17'lik oyuncu, hücuma dönük orta saha olarak sahada görev yapacak.

FENERBAHÇE - KARACABEY BLD. MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: HARUN, SANGARE, SADIK, SERDAR, NOVAK, OZAN, MERT, SİNAN, THIAM, ÖMER FARUK, CISSE

KARACABEY BLD.: HASAN, İLYAS, ONUR, RASİMCAN, SERGEN, YUSUF, TAŞKIN, C., BERK, ARDA, GÖKHAN E.

'GÜZEL BİR MAÇ OLACAK'
Karacabey Belediye Başkanı İsmail Ülker, "Maçın sonucu ne olursa olsun, gönlümüzün kazananı Karacabey olmalı. Futbolseverlere güzel bir maç izletmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

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