Fenerbahçe nakavt etti

Fenerbahçe sezon başında kurduğu güçlü ve alternatifli kadronun ürünlerini almaya devam ediyor. Gençlerbirliği'ne karşı rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkan Kanarya, 5-1'lik sükseli bir galibiyet elde ettikten sonra dün de Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor karşısında 8 farklı isimle sahadaydı. Ancak as-yedek ayrımı olmayan Kanarya da farklı skorlara bir yenisi daha eklendi. Sarı-lacivertliler baştan sona üstün olduğu maçta Sivas Bld'yi rahat geçerek adını 5. Tur'a yazdırdı.



FERDİ'DEN MİLİMETRİK PASLAR

Sarı-lacivertlilerin, Sivas Belediyespor'u farklı mağlup ederek tur atladığı karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu maçı çözen isim oldu. İlk golde Thiam'a ikincisinde ise Pelkas'a golü attırdı. Neredeyse tüm hücum hattını pozisyona sokan genç Ferdi oyunuyla alkış aldı. Kanarya'da Thiam ve Ademi, çubuklu formayla ilk gollerini kaydederken Mert Hakan Yandaş'ın da maç ritmini sürekli ileri götürmesi dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekipte dün forma giyen genç oyuncular da gelecek adına iyi sinyaller verdiler.



YEDi iSiM YOKTU 3 KiŞi DiNLENDi

Fenerbahçe'nin, Sivas Bld. ile oynadığı Türkiye Kupası maçında önemli eksikleri vardı. Gökhan, Sangare, Harun, Tolga ve Sinan Gümüş sakattı. Perotti hasta, Valencia da korona sebebiyle yoktu. Tisserand, Sosa ve Cisse dinlendirildi.